1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки"

Как прореживать свеклу и морковь

Многие дачники мечтают собрать осенью ровные и крупные корнеплоды, но не всегда понимают, почему морковь и свекла вырастают мелкими или кривыми. Главная причина - загущенные посевы, когда семена взошли слишком густой "щеткой".

В тесноте растениям не хватает света, влаги и питания, поэтому они начинают конкурировать друг с другом. По этой причине необходимо вовремя убрать лишние ростки, чтобы дать оставшимся овощам пространство для развития.

Этот прием называется прореживанием, и без него получить достойный урожай почти невозможно, сообщает опытный садовод по имени Ольга на канале "Klumba-plus".

Как правильно провести прореживание в два этапа

Процесс лучше разбить на два шага, чтобы не травмировать молодые всходы и постепенно увеличить расстояние между ними.

Первый раз - примерно через месяц после появления всходов. У моркови оставьте промежуток 1 см, у свеклы - 3 см. В это время растения еще маленькие, и их легко выдернуть.

Второй раз - в июле. Теперь дистанцию увеличьте вдвое: моркови нужно 3 см, свекле - около 8 см. На этом этапе вы уже получите первые крошечные корнеплоды, которые можно добавить в суп или салат.

Подсыпка перегноем после удаления ростков

Сразу после прореживания обязательно подсыпьте рядки вызревшим перегноем или компостом (слой не толще 1 см). Важно не засыпать точку роста - верхушку, откуда появляются новые листочки. Эта простая мера дает сразу несколько плюсов:

Питание. Перегной мягко подкармливает овощи, и после второго прореживания можно больше не вносить удобрения. Защита корней. Из-за поливов верхняя часть корнеплодов часто оголяется, а перегной закрывает ее, и у моркови не образуются зеленые горькие верхушки. Сохранение влаги. Почва дольше остается рыхлой, не покрывается твердой коркой, и вам реже придется рыхлить грядки. Закрытие лунок. Подсыпка маскирует отверстия от вырванных растений. Окучивание землей из междурядий бесполезно, поскольку после полива грунт все равно сползет обратно.

После такой процедуры оставшиеся всходы быстро трогаются в рост. Повторное добавление перегноя в июле дает запас питания до сбора урожая, и дополнительные подкормки уже не понадобятся.

