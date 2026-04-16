1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки"

Многие дачники мечтают собрать осенью ровные и крупные корнеплоды, но не всегда понимают, почему морковь и свекла вырастают мелкими или кривыми. Главная причина - загущенные посевы, когда семена взошли слишком густой "щеткой".
В тесноте растениям не хватает света, влаги и питания, поэтому они начинают конкурировать друг с другом. По этой причине необходимо вовремя убрать лишние ростки, чтобы дать оставшимся овощам пространство для развития.
Этот прием называется прореживанием, и без него получить достойный урожай почти невозможно, сообщает опытный садовод по имени Ольга на канале "Klumba-plus".
Как правильно провести прореживание в два этапа
Процесс лучше разбить на два шага, чтобы не травмировать молодые всходы и постепенно увеличить расстояние между ними.
Первый раз - примерно через месяц после появления всходов. У моркови оставьте промежуток 1 см, у свеклы - 3 см. В это время растения еще маленькие, и их легко выдернуть.
Второй раз - в июле. Теперь дистанцию увеличьте вдвое: моркови нужно 3 см, свекле - около 8 см. На этом этапе вы уже получите первые крошечные корнеплоды, которые можно добавить в суп или салат.
Подсыпка перегноем после удаления ростков
Сразу после прореживания обязательно подсыпьте рядки вызревшим перегноем или компостом (слой не толще 1 см). Важно не засыпать точку роста - верхушку, откуда появляются новые листочки. Эта простая мера дает сразу несколько плюсов:
- Питание. Перегной мягко подкармливает овощи, и после второго прореживания можно больше не вносить удобрения.
- Защита корней. Из-за поливов верхняя часть корнеплодов часто оголяется, а перегной закрывает ее, и у моркови не образуются зеленые горькие верхушки.
- Сохранение влаги. Почва дольше остается рыхлой, не покрывается твердой коркой, и вам реже придется рыхлить грядки.
- Закрытие лунок. Подсыпка маскирует отверстия от вырванных растений. Окучивание землей из междурядий бесполезно, поскольку после полива грунт все равно сползет обратно.
После такой процедуры оставшиеся всходы быстро трогаются в рост. Повторное добавление перегноя в июле дает запас питания до сбора урожая, и дополнительные подкормки уже не понадобятся.
