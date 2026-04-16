Как проветривать теплицу в жару: не духовка, а оазис для растений – собираем здоровый урожай без фитофторы
Как проветривать теплицу в жару: не духовка, а оазис для растений – собираем здоровый урожай без фитофторы

Опубликовано: 16 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Правильное проветривание теплицы в жару 

Многие дачники считают теплицу "идеальным домом" для растений. Однако в жару эта конструкция может превратиться в настоящую ловушку.

Под палящим солнцем воздух внутри нагревается настолько сильно, что создается эффект раскаленной печи. Без проветривания культуры могут просто погибнуть.

Правила охлаждения теплицы в жару

Начинайте открывать форточки и двери на рассвете, когда воздух на улице прохладный. Это обеспечит плавное снижение температуры без стресса для культур.

В пик зноя (с 11 до 16 часов) создавайте легкий сквозняк и открывайте проемы с противоположных сторон. Однако избегайте сильных порывов ветра, поскольку огурцы, перец и молодая рассада этого не любят.

Полезный совет

Повесьте внутри два термометра - внизу и под крышей. Разница более 5 градусов говорит о плохой циркуляции. Если простого проветривания мало, используйте вентиляторы или опрыскивайте водой стены и пол.

Также эффективна притеняющая сетка или побелка крыши меловым раствором - это снижает нагрев на 5 градусов. Не забывайте контролировать влажность: для томатов и перцев достаточно 60–70%, а огурцам нужно 75–85%.

Сочетание жары и высокой влажности может привести к фитофторе и мучнистой росе, сообщили специалисты портала "Огород".

Ранее "Городовой" рассказал, как сажают томаты в Сибири.

Автор:
Евгения Сухова
