Как проветривать теплицу в жару: не духовка, а оазис для растений – собираем здоровый урожай без фитофторы

Многие дачники считают теплицу "идеальным домом" для растений. Однако в жару эта конструкция может превратиться в настоящую ловушку.
Под палящим солнцем воздух внутри нагревается настолько сильно, что создается эффект раскаленной печи. Без проветривания культуры могут просто погибнуть.
Правила охлаждения теплицы в жару
Начинайте открывать форточки и двери на рассвете, когда воздух на улице прохладный. Это обеспечит плавное снижение температуры без стресса для культур.
В пик зноя (с 11 до 16 часов) создавайте легкий сквозняк и открывайте проемы с противоположных сторон. Однако избегайте сильных порывов ветра, поскольку огурцы, перец и молодая рассада этого не любят.
Полезный совет
Повесьте внутри два термометра - внизу и под крышей. Разница более 5 градусов говорит о плохой циркуляции. Если простого проветривания мало, используйте вентиляторы или опрыскивайте водой стены и пол.
Также эффективна притеняющая сетка или побелка крыши меловым раствором - это снижает нагрев на 5 градусов. Не забывайте контролировать влажность: для томатов и перцев достаточно 60–70%, а огурцам нужно 75–85%.
Сочетание жары и высокой влажности может привести к фитофторе и мучнистой росе, сообщили специалисты портала "Огород".
Ранее "Городовой" рассказал, как сажают томаты в Сибири.