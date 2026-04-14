Томаты в Сибири сажают только так: прут как бешеные даже в холода – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) поделилась малоизвестным и эффективным способом посадки томатов в теплицу или в грунт, благодаря которому урожайность вырастает в 2 раза. В результате помидоры активно растут и плодоносят даже в Сибири. От урожая спасу нет: хоть соседям раздавай, хоть на рынке продавай.
По 2 в лунку
По словам эксперта, во-первых, нужно выращивать по 2 корня в одной лунке. Это касается низкорослых детерминантных сортов.
Заправка для лунки
Во-вторых, чтобы томатам хватило питания, нужно хорошо заправить лунку. Так, можно добавить по 1 столовой ложке древесной золы или золы подсолнечника и по 1 столовой ложке рыбной муки.
Зола содержит калий, который увеличивает урожайность и способствует завязыванию крупных и сладких плодов. Рыбная мука богата азотом и фосфором, которые обеспечивают активный рост томатов, их буйное цветение и плодоношение. Кроме того, по возможности можно добавить в каждую лунку по 150 граммов биогумуса или перегноя. Затем следует все присыпать грунтом, высадить томаты и хорошо пролить.
Шахматный порядок
Чтобы не было загущенности и всем кустам хватало света, лучше высаживать кусты в шахматном порядке. При этом между лунками в среднем нужно оставлять расстояние 50 сантиметров.
Подкормки
После высадки в грунт можно растворить 20 граммов любого удобрения с формулой NPK 18-18-18 в 10 литрах воды. Все размешать и поливать так томаты под корень каждые 2 недели. Если основной стебелечек утолщится, то подкормки с азотом нужно прекратить. Иначе начнется жирование.
Как только помидоры зацветут, чтобы завязи не опали, нужно растворить 20 граммов монокалий фосфата, 2 грамма или 10 таблеток янтарной кислоты в 10 литрах воды. Все размешать и полить томаты под корень.
