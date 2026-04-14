Томаты в Сибири сажают только так: прут как бешеные даже в холода – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай
Томаты в Сибири сажают только так: прут как бешеные даже в холода – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай

Опубликовано: 14 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Раскрыт секретный способ посадки томатов: урожая в 2 раза больше 

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) поделилась малоизвестным и эффективным способом посадки томатов в теплицу или в грунт, благодаря которому урожайность вырастает в 2 раза. В результате помидоры активно растут и плодоносят даже в Сибири. От урожая спасу нет: хоть соседям раздавай, хоть на рынке продавай.

По 2 в лунку

По словам эксперта, во-первых, нужно выращивать по 2 корня в одной лунке. Это касается низкорослых детерминантных сортов.

Заправка для лунки

Во-вторых, чтобы томатам хватило питания, нужно хорошо заправить лунку. Так, можно добавить по 1 столовой ложке древесной золы или золы подсолнечника и по 1 столовой ложке рыбной муки.

Зола содержит калий, который увеличивает урожайность и способствует завязыванию крупных и сладких плодов. Рыбная мука богата азотом и фосфором, которые обеспечивают активный рост томатов, их буйное цветение и плодоношение. Кроме того, по возможности можно добавить в каждую лунку по 150 граммов биогумуса или перегноя. Затем следует все присыпать грунтом, высадить томаты и хорошо пролить.

Шахматный порядок

Чтобы не было загущенности и всем кустам хватало света, лучше высаживать кусты в шахматном порядке. При этом между лунками в среднем нужно оставлять расстояние 50 сантиметров.

Подкормки

После высадки в грунт можно растворить 20 граммов любого удобрения с формулой NPK 18-18-18 в 10 литрах воды. Все размешать и поливать так томаты под корень каждые 2 недели. Если основной стебелечек утолщится, то подкормки с азотом нужно прекратить. Иначе начнется жирование.

Как только помидоры зацветут, чтобы завязи не опали, нужно растворить 20 граммов монокалий фосфата, 2 грамма или 10 таблеток янтарной кислоты в 10 литрах воды. Все размешать и полить томаты под корень.

Ранее мы сообщали, чем подкормить рассаду томатов и перцев после пикировки.

Автор:
Ольга Зайцева
