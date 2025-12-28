Когда интернет молчит: туристам в Петербурге дали план спасения на новогодние каникулы

В ближайшие новогодние выходные в Санкт-Петербурге ожидается приезд около полутора миллионов гостей. Об этом ранее сообщил Борис Пиотровский, занимающий пост заместителя губернатора, в эфире городского телеканала.
Руководство комитета по развитию туризма уточнило, что, несмотря на возможные перебои с передачей данных в мобильных сетях в период массовых гуляний, туристы смогут обратиться за поддержкой в специальные пункты информирования. Эти центры работают рядом с основными городскими объектами, а также открыты в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.
По словам Александра Равина, отвечающего за безопасность и правопорядок в городе, замедление мобильного интернета возможно там, где собирается много людей, особенно в ночь на первое января, однако голосовая связь сохранится. Общее число центров, где оказывают помощь туристам, — тринадцать.
Сотрудники на местах готовы подсказать, какие музеи и театры заслуживают внимания, предложить удобные маршруты для прогулок и раздать подробные схемы города с пояснениями.
Помимо этого, гости Санкт-Петербурга получат поддержку по любым возникающим вопросам даже в случае временных сбоев онлайн-сервисов на мобильных устройствах. Организация информирования туристов призвана сделать пребывание в городе максимально комфортным в дни массовых праздничных мероприятий.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».