Когда интернет молчит: туристам в Петербурге дали план спасения на новогодние каникулы

Опубликовано: 28 декабря 2025 19:42
Комитет по информатизации и связи Петербурга сообщил о вероятности перебоев в работе мобильного интернета.

В ближайшие новогодние выходные в Санкт-Петербурге ожидается приезд около полутора миллионов гостей. Об этом ранее сообщил Борис Пиотровский, занимающий пост заместителя губернатора, в эфире городского телеканала.

Руководство комитета по развитию туризма уточнило, что, несмотря на возможные перебои с передачей данных в мобильных сетях в период массовых гуляний, туристы смогут обратиться за поддержкой в специальные пункты информирования. Эти центры работают рядом с основными городскими объектами, а также открыты в аэропорту и на железнодорожных вокзалах.

По словам Александра Равина, отвечающего за безопасность и правопорядок в городе, замедление мобильного интернета возможно там, где собирается много людей, особенно в ночь на первое января, однако голосовая связь сохранится. Общее число центров, где оказывают помощь туристам, — тринадцать.

Сотрудники на местах готовы подсказать, какие музеи и театры заслуживают внимания, предложить удобные маршруты для прогулок и раздать подробные схемы города с пояснениями.

Помимо этого, гости Санкт-Петербурга получат поддержку по любым возникающим вопросам даже в случае временных сбоев онлайн-сервисов на мобильных устройствах. Организация информирования туристов призвана сделать пребывание в городе максимально комфортным в дни массовых праздничных мероприятий.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
