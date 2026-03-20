Когда можно купаться в Финском заливе?

Купание в Финском заливе зависит от множества факторов: температуры воды, санитарно-гигиенических норм, особенностей конкретного места и времени года. Несмотря на то что географически это часть Балтийского моря, условия для купания здесь ограничены.

Когда вода может прогреться?

Температура воды в Финском заливе летом в среднем составляет 15–17 °C на поверхности. Обычно вода начинает прогреваться в июне (около +17,4 °C), достигает максимума в июле (+20 °C) и к августу остывает до +18,2 °C. Однако эти показатели могут варьироваться в зависимости от погоды, глубины и близости к берегу. В некоторых местах, например в районе Лисьего Носа, вода может быть теплее из-за мелководья, но резкие перепады температур делают купание небезопасным.

Считается, что купальный сезон, если он наступает, длится примерно с начала июля до середины августа. При этом комфортной для купания обычно считают температуру воды от +20 °C, а тёплой — от +23 °C до +26 °C.

Почему купаться часто запрещено?

Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воды в водоёмах, включая Финский залив. В большинстве случаев вода в заливе не соответствует санитарным нормам из-за нескольких причин:

Промышленные и бытовые стоки. Городские канализации и ливневые системы сбрасывают в залив загрязнённые воды.

Цветение водорослей. В летний период в воде активно размножаются токсичные водоросли, контакт с которыми может вызвать химический ожог кожи.

Загрязнение дна. На дне Финского залива до сих пор остаются затонувшие объекты, в том числе военная техника, что влияет на качество воды.

Из-за этих факторов Роспотребнадзор часто запрещает купание в Финском заливе, в том числе в популярных местах Курортного района (например, на пляжах «Комаровский», «Ласковый», «Дубковский»).

