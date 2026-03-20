Мурзик, брысь: эти 10 способов сберегли мои нервы – отучила котов гадить на грядках раз и навсегда

Кошки - прирожденные охотники, которые могут стать настоящей проблемой для владельцев дачных участков. Усатые-полосатые портят клумбы, точат когти о деревья, охотятся на птиц и оставляют "метки" на заборах и посадках.

Однако есть множество способов сделать участок непривлекательным для непрошеных гостей.

Физические преграды

По периметру грядки установите невысокий заборчик из сетки-рабицы или поликарбоната. Перепрыгивать такое препятствие котам быстро надоест. Также можно укрыть посадки сеткой или нетканым материалом.

Колючие поверхности

Подушечки лап у кошек очень чувствительны. Чтобы отвадить их от грядок, землю по краям можно обложить колючими ветками малины, крыжовника или хвои.

Ароматы, которые кошки не переносят

Разложите по грядкам свежие корки апельсинов или лимонов. Можно сбрызнуть края посадок разбавленным эфирным маслом. В зоомагазинах продаются репелленты в виде гранул или спреев. Некоторые из них содержат запах мочи хищников (лис или волков), который заставляет кошек держаться подальше.

Растения-репелленты

Некоторые культуры своим запахом отпугивают хвостатых товарищей. Если посадить по периметру огорода лаванду, розмарин, полынь, чабрец или декоративный колеус, это создаст для них естественный барьер.

Ликвидация "кошачьей почты"

Кошки метят территорию, оставляя пахучие "сообщения" для сородичей. Если на участке есть места, которые постоянно привлекают животных (например, угол забора), их нужно тщательно мыть.

Охота вне зоны доступа

Если кошки охотятся на птиц, которые прилетают к кормушкам, уберите скворечники подальше от огорода. Лучше разместить их на открытом месте и высоко - так у кота не будет шансов подкрасться к добыче, и он перестанет видеть в огороде охотничьи угодья.

Самодельные отпугивающие средства

По периметру можно разложить тряпки, смоченные уксусом или нашатырным спиртом. Важно обновлять их после дождя, сообщает "Ваше хозяйство".



Почву вокруг растений можно посыпать сухим горчичным порошком, молотым перцем или корицей. Также можно приготовить раствор из воды, пряностей и эфирного масла и опрыскать им грядки.

Полив с сюрпризом

Частый полив сам по себе снижает интерес кошек к грядкам. А если установить автоматический разбрызгиватель с датчиком движения, при появлении животного из него будет вылетать струя воды.

Ультразвуковые отпугиватели

Устройство крепится на столбе и направляется в сторону защищаемой зоны. Многие модели работают на солнечных батареях. Для стойкого эффекта может потребоваться около месяца.

Личная песочница

Если кота ничего не берет, и он упорно ходит в туалет на грядки, попробуйте предложить ему альтернативу. Организуйте в сторонке небольшую песочницу. Возможно, чистый песок придется ему по душе больше, чем рыхлая земля.

Чего делать нельзя

Категорически запрещено использовать яды, капканы, нафталин (он токсичен) или электричество. Это не только негуманно по отношению к братьям нашим меньшим, но и может повлечь за собой серьезную юридическую ответственность.

Не оставляйте остатки еды на участке, плотно закрывайте мусорные пакеты и компостные кучи. Еда будет привлекать не только котов, но и крыс.

