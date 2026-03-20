Петербургские остановки переименуют и переключат в новый режим

Опубликовано: 20 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Статус некоторых остановок меняется.

В Петербурге с 20 марта изменят названия и режим работы нескольких остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Организатор перевозок».

Остановка «Дорога в Каменку. По требованию» на Выборгском шоссе с этой даты будет называться «Выборгское шоссе, угол дороги в Каменку» и перейдёт в разряд обязательных.

Другая остановка – «Дорога в Каменку, угол Выборгского шоссе. По требованию», расположенная на дороге в Каменку, станет просто «Дорога в Каменку» и также будет обязательной.

Остановка «Софийская улица, 6» напротив получит статус «по требованию». При выходе на ней пассажиру нужно заранее подать сигнал водителю, нажав кнопку на поручне.

Юлия Аликова
