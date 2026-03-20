Городовой / Полезное / Черствый хлеб оживляю водой: пара ложек и в духовку — мякиш посвежел, как только из печки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Туман уходит: солнце и +12°C ждут Петербург на выходных Город
Секрет уюта на 30 квадратах: простые и доступные решения, которые реально работают Полезное
Отпугиваем дроздов с клубничных грядок без особых затрат - птицы боятся этого как огня: эффект на все 100% Полезное
Суд взыскал 1,5 млн рублей с ресторана «Токио‑Сity» за массовое отравление посетителей в Петербурге Город
Вы не поверите, но астра взойдет даже у новичков: когда и как сеять, чтобы цветы появились дружно - точные даты от агронома Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Черствый хлеб оживляю водой: пара ложек и в духовку — мякиш посвежел, как только из печки

Опубликовано: 20 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Даем черствому хлебу "второй шанс" при помощи простых хитростей

Очень часто бывает так, что хлеб быстро черствеет. Вроде бы, он еще "живой", без следов порчи, но сухой и жесткий, как сухарь - есть такой невозможно. Хозяйкам приходится выбрасывать зачерствевший хлеб либо перемалывать его на сухари, но это не обязательно, ведь жесткий хлеб можно "воскресить". Расскажем о некоторых хозяйских хитростях, которые подарят черствому хлебу "второй шанс".

Вернуть жизнь зачерствевшей буханке можно при помощи трех лайфхаков.

Вода и духовка

Сбрызните изделие несколькими ложками чистой воды и поставьте в разогретую духовку на несколько минут. Так выпечка смягчится и станет вновь пригодной к употреблению.

Микроволновка и бумажное полотенце

Смочите бумажное полотенце водой, заверните в него хлеб и поставьте в микроволновую печь на 10 минут при высокой мощности. Правда, лучше предварительно порезать буханку на ломтики, так как целиковый хлеб может сморщиться и мякиш будет выглядеть неаппетитно.

Сито и кастрюля с водой

А это хитрость для тех, кто не особо-то и любит хрустящую корочку. Поставьте кастрюлю с водой на газ, дождитесь закипания, положите сверху сито так, чтобы оно не касалось воды, а сверху - хлеб. Достаточно 1-2 минут, чтобы изделие вновь стало мягким и вкусным.

Эти простые кухонные трюки помогут вернуть засохший хлеб к жизни. Но помните, что если на изделии появились следы плесени, то его нужно выбрасывать в мусорку - восстановлению и употреблению он не подлежит.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью