Черствый хлеб оживляю водой: пара ложек и в духовку — мякиш посвежел, как только из печки

Даем черствому хлебу "второй шанс" при помощи простых хитростей

Очень часто бывает так, что хлеб быстро черствеет. Вроде бы, он еще "живой", без следов порчи, но сухой и жесткий, как сухарь - есть такой невозможно. Хозяйкам приходится выбрасывать зачерствевший хлеб либо перемалывать его на сухари, но это не обязательно, ведь жесткий хлеб можно "воскресить". Расскажем о некоторых хозяйских хитростях, которые подарят черствому хлебу "второй шанс".

Вернуть жизнь зачерствевшей буханке можно при помощи трех лайфхаков.

Вода и духовка

Сбрызните изделие несколькими ложками чистой воды и поставьте в разогретую духовку на несколько минут. Так выпечка смягчится и станет вновь пригодной к употреблению.

Микроволновка и бумажное полотенце

Смочите бумажное полотенце водой, заверните в него хлеб и поставьте в микроволновую печь на 10 минут при высокой мощности. Правда, лучше предварительно порезать буханку на ломтики, так как целиковый хлеб может сморщиться и мякиш будет выглядеть неаппетитно.

Сито и кастрюля с водой

А это хитрость для тех, кто не особо-то и любит хрустящую корочку. Поставьте кастрюлю с водой на газ, дождитесь закипания, положите сверху сито так, чтобы оно не касалось воды, а сверху - хлеб. Достаточно 1-2 минут, чтобы изделие вновь стало мягким и вкусным.

Эти простые кухонные трюки помогут вернуть засохший хлеб к жизни. Но помните, что если на изделии появились следы плесени, то его нужно выбрасывать в мусорку - восстановлению и употреблению он не подлежит.

