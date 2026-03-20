Отпугиваем дроздов с клубничных грядок без особых затрат - птицы боятся этого как огня: эффект на все 100%

Как отпугнуть дроздов с грядок клубники

Урожаю клубники могут угрожать не только слизни, но и птицы. Лакомиться свежими ягодами особенно любят дрозды. Они всегда выбирают самые крупные и спелые ягоды, поэтому способны существенно снизить количество урожая.

При появлении диких птиц на участке кто-то устанавливает рядом с грядками клубники блестящие предметы. Обычно для этой цели используют старые CD-диски, зеркала и прочие предметы. Они показывают очень слабую эффективность, так как некоторые дрозды не боятся блестящих вещей.

Самый действенный способ

Уберечь урожай клубники от дроздов получится, если воспользоваться укрывным материалом. Самый простой вариант – старый тюль, который завалялся на даче. Его нужно закрепить при помощи колышков или металлических дуг. Способ является фактически бесплатным.

«Также стоит рассмотреть сетки от птиц, которые изготавливаются из пластика. Они надежно защищают посадки от вторжения пернатых любителей клубники, но при этом в полной мере пропускают солнечный свет и влагу. Дрозды боятся материала как огня. Не создает сетка препятствий и для насекомых-опылителей, и для проведения внекорневых подкормок», - сообщает «Огород.ру».

При необходимости сетку и тюль можно будет поднимать, собирать ягоды, вносить удобрения под корень, после чего зацеплять материал обратно.

Данный способ является самым эффективным и гуманным по отношению к птицам. Откажитесь от использования ловушек, химикатов и прочих сомнительных советов. Также для отвлечения дроздов можно высадить на участке рябину, калину, облепиху. Пернатые очень любят эти ягоды.

