Суд взыскал 1,5 млн рублей с ресторана «Токио‑Сity» за массовое отравление посетителей в Петербурге
Суд взыскал 1,5 млн рублей с ресторана «Токио‑Сity» за массовое отравление посетителей в Петербурге

Опубликовано: 20 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
В ноябре 2024 года клиенты заведения заразились сальмонеллезом.

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с ООО «Инфинити» компенсации морального вреда для жителей Санкт‑Петербурга, отравившихся в ресторане «Токио‑Сity». С организации взыскано около 1,5 млн рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверки по жалобам горожан, которые требовали компенсации морального ущерба из‑за массового пищевого отравления посетителей ресторана на проспекте Сизова.

Как сообщили в пресс‑службе прокуратуры города, причиной стало нарушение санитарно‑эпидемиологического режима на кухне заведения.

В ноябре 2024 года клиенты ресторана заразились сальмонеллезом. На данный момент суд рассмотрел и удовлетворил десять исковых заявлений, в пользу пострадавших — среди которых четверо детей — взыскана компенсация порядка 1,5 млн рублей.

Остальные иски пока находятся в стадии рассмотрения.

Автор:
Юлия Аликова
