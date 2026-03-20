Вы не поверите, но астра взойдет даже у новичков: когда и как сеять, чтобы цветы появились дружно - точные даты от агронома

Когда сеять астру, чтобы она зацвела до заморозков

Астры - удивительно выносливые цветы. Они не боятся холода и продолжают цвести даже тогда, когда начинаются первые осенние заморозки.

"Вырастить их на своем участке совсем несложно, и сделать это можно двумя способами: через рассаду или посевом сразу в грунт", - сообщила агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Рассадный способ особенно подходит для средней полосы и регионов с холодным климатом. Благодаря ему астры зацветают раньше и радуют глаз гораздо дольше. Сеять семена на рассаду лучше всего в апреле.

В 2026 году удачные дни для посева: 1, с 3 по 10, 14, 15, 18, 19, 22, 23 и с 26 по 30 апреля.

Есть один простой и надежный способ, который многие используют. Семена выкладывают на влажные салфетки в прозрачный контейнер, слегка опрыскивают теплой водой, закрывают крышкой и ставят на светлое окно.

Уже через два-три дня появляются маленькие корешки. После этого ростки сразу можно сажать - либо в общий ящик, либо сразу в отдельные стаканчики.

"Чтобы рассада выросла крепкой, ей нужно дополнительное освещение. А когда минует угроза заморозков и на улице стабильно потеплеет, астры можно смело высаживать на клумбу", - отметила агроном.

Второй способ - безрассадный. В средней полосе и холодных регионах семена можно посеять прямо в теплице уже в марте или апреле. Их раскладывают по поверхности влажной почвы и чуть присыпают землей.

Главное - следить, чтобы грунт не пересыхал, иначе всходов можно не дождаться. Зато сеянцы, выращенные в теплице, получаются крепкими и редко болеют. Когда наступает устойчивое тепло, их пересаживают в открытый грунт.

Ну и самый простой вариант - посеять астры сразу на клумбу в мае. Они тоже отлично взойдут и порадуют цветами, правда, немного позже, чем рассадные. Зато хлопот заметно меньше.

