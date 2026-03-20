Кого играл Александр Домогаров в фильме «Бандитский Петербург»?

Александр Домогаров в сериале «Бандитский Петербург» исполнил роль Андрея Викторовича Обнорского (прозвище — Серёгин) — криминального журналиста. Его персонаж стал одним из центральных в проекте: Домогаров играл Серёгина на протяжении шести сезонов, каждый из которых был экранизацией одной из книг цикла Андрея Константинова.

Особенности роли

Андрей Обнорский — журналист-детектив, который погружает зрителя в криминальный мир Петербурга 1990-х годов. Его персонаж отличается наблюдательностью, смелостью и умением распутывать сложные дела. В финале сериала Обнорский открывает собственное бюро расследований.

Интересно, что образ репортера был списан с самого Андрея Константинова — автора произведений, которые легли в основу сериала.

Интересные факты

Одновременная работа в двух проектах. Во время съёмок в «Бандитском Петербурге» Домогаров параллельно играл главную роль в сериале «Марш Турецкого», где его герой — следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Александр Борисович Турецкий.

Причина ухода из сериала. Домогаров пропал из «Бандитского Петербурга», когда его персонаж забрался на чердак, чтобы писать роман «Бандитский Петербург». Это объясняется тем, что начиная с 7-го сезона сюжет сериала перестали писать по произведениям Константинова, и проект перешёл к другим сценаристам.

Популярность роли. Персонаж Домогарова стал одним из самых запоминающихся в сериале. Его образ ассоциировался у зрителей с бесстрашным журналистом, который не боится сталкиваться с криминальным миром.

Карьера актёра до «Бандитского Петербурга». К моменту съёмок в сериале Домогаров уже был известным актёром. Он прославился ролью Павла Горина в третьей части саги «Гардемарины» и образом графа де Бюсси в исторической драме «Графиня де Монсоро».

После «Бандитского Петербурга» Домогаров продолжил актёрскую карьеру, снимаясь в фильмах и сериалах («Царь», «Weekend», «Союз спасения», «Тайны дворцовых переворотов», «Достоевский» и др.), а также выступал в театрах.

