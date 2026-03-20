Учеба / Как поступить в Санкт-Петербургский юридический институт?
Как поступить в Санкт-Петербургский юридический институт?

Опубликовано: 20 марта 2026 15:05
 Проверено редакцией
студенты, молодежь
Global Look Press/Andrey Titov
Для поступления в Санкт-Петербургский юридический институт необходимо направление от Прокуратуры РФ. 

Чтобы поступить в Санкт-Петербургский юридический институт, важно учитывать специфику учебного заведения и требования к абитуриентам. В 2026 году институт предлагает программы специалитета и бакалавриата, но условия поступления различаются в зависимости от выбранной программы и формы обучения.

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ)

Программа специалитета (40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»):

  • Форма обучения: очная, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
  • Кто может поступать: граждане РФ, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование и получающие высшее образование впервые.
  • Направление для поступления: выдаётся прокуратурами субъектов РФ на основании комплексной оценки деловых и личных качеств кандидатов.
  • Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный балл — 50), обществознанию (60 баллов), истории (50 баллов); дополнительное письменное испытание по обществознанию, проводимое институтом (минимальный балл — 60).
  • Срок завершения вступительных испытаний: 25 июля 2026 года.
  • Подача документов: с 20 июня по 20 июля 2026 года.

ЧОУ ВО «Юридический институт»

Программа бакалавриата (40.03.01 «Юриспруденция»):

  • Формы обучения: очная (4 года) и очно-заочная (вечерняя, 4,5 года).
  • Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку (не менее 40 баллов), истории или иностранному языку (не менее 40 баллов), обществознанию (не менее 45 баллов).
  • Для обучения по очно-заочной форме на базе среднего профессионального соответствующего профиля или высшего образования: вступительные испытания проводятся институтом самостоятельно.
  • Обучение: платное, бюджетных мест нет.

Интересные факты

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ) был основан в 1966 году как Институт усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка СССР.
В институте действует система целевой подготовки: абитуриенты поступают по направлениям от прокуратур субъектов РФ.

ЧОУ ВО «Юридический институт» не предоставляет общежития и стипендий.

Перед подачей документов рекомендуется уточнить актуальные правила приёма на официальном сайте института или по телефону приёмной комиссии, так как условия могут меняться.

Пономарева Дарина
