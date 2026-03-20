Как поступить в Санкт-Петербургский юридический институт?

Чтобы поступить в Санкт-Петербургский юридический институт, важно учитывать специфику учебного заведения и требования к абитуриентам. В 2026 году институт предлагает программы специалитета и бакалавриата, но условия поступления различаются в зависимости от выбранной программы и формы обучения.
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ)
Программа специалитета (40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»):
- Форма обучения: очная, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.
- Кто может поступать: граждане РФ, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование и получающие высшее образование впервые.
- Направление для поступления: выдаётся прокуратурами субъектов РФ на основании комплексной оценки деловых и личных качеств кандидатов.
- Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку (минимальный балл — 50), обществознанию (60 баллов), истории (50 баллов); дополнительное письменное испытание по обществознанию, проводимое институтом (минимальный балл — 60).
- Срок завершения вступительных испытаний: 25 июля 2026 года.
- Подача документов: с 20 июня по 20 июля 2026 года.
ЧОУ ВО «Юридический институт»
Программа бакалавриата (40.03.01 «Юриспруденция»):
- Формы обучения: очная (4 года) и очно-заочная (вечерняя, 4,5 года).
- Вступительные испытания: результаты ЕГЭ по русскому языку (не менее 40 баллов), истории или иностранному языку (не менее 40 баллов), обществознанию (не менее 45 баллов).
- Для обучения по очно-заочной форме на базе среднего профессионального соответствующего профиля или высшего образования: вступительные испытания проводятся институтом самостоятельно.
- Обучение: платное, бюджетных мест нет.
Интересные факты
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал Университета прокуратуры РФ) был основан в 1966 году как Институт усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка СССР.
В институте действует система целевой подготовки: абитуриенты поступают по направлениям от прокуратур субъектов РФ.
ЧОУ ВО «Юридический институт» не предоставляет общежития и стипендий.
Перед подачей документов рекомендуется уточнить актуальные правила приёма на официальном сайте института или по телефону приёмной комиссии, так как условия могут меняться.