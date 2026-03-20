В 80-е здесь кипела жизнь, а сейчас - ни 1 жителя: Что произошло с богатым поселком РФ на Севере

Информация о посёлке Промышленный близ Воркуты.

Не всегда населённые пунткты в России, которые когда-то были богатыми, навсегда сохраняют своё великолепие, некоторые из них ожидают запустение и тишина. О таком посёлке на Севере рассказывают на канале "Ностальгия по СССР и 90-м".

Посёлок называется Промышленный, и ранее там проживало около 15 тысяч человек. Такое количество жителей насчитывалось в пик "жизни" населённого пункта, а сейчас там нет ни единого человека, дома постепенно рушатся, инфраструктура давно пришла в упадок.

История посёлка Промышленный, который расположен в 15 километрах от Воркуты, проста и печальна. Как и многоие населенные пункты на Севере России, он был построен как рабочее место для россиян, там добывали уголь. В то время люди ехали на заработки на Север, так как из-за суровых климатических условий зарплаты были в несколько раз выше, чем в других городах, действовал северный коэффициент, людям приплачивали за жизнь в неблагоприятных условиях.

В пгт Промышленный было крупное производство, там функционировали 2 угольные шахты, Промышленная и Центральная, в тот период в населённом пункте кипела жизнь. Пустеть Промышленный стал ещё в 80-е годы прошлого века, более активный отъезд жителей начался после закрытия одной из шахт. Работы людям там больше не было, держаться за суровые условия Севера желания не осталось.

А после аварии на второй шахте, Центральной, населённый пунт начал приходить в настоящий упадок. Созданный как промышленный центр, сейчас он не привлекал людей.

Сейчас в Промышленном не проживают люди, последние жители уехали оттуда ещё в 2007 году. Но туристы могут посетить населённый пункт, побродить по пустынным улицам, окунуться в атмосферу СССР.

