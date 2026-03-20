Готовлю гору "тошнотиков" с сочным ливером внутри: раньше их продавали на всех рынках

Эти пирожки получаются невероятно мягкими, воздушными и буквально тают во рту.

Та самая текстура, которую помнят до сих пор, достигается не за счёт хитрых ингредиентов, а благодаря правильной работе с тестом и сочной ливерной начинке. Рецептом "тошнотиков" из СССР поделилась автор Дзен-канала "Еда на любой вкус Mix".

Ингредиенты

вода тёплая — 600 мл, мука — 800-900 г, дрожжи сухие — 15 г (или 45 г прессованных), сахар — 1,5 ст. л., соль — 1,5 ч. л., растительное масло — 3 ст. л. + для работы с тестом, куриная печень — 540 г, куриные сердечки — 230 г, лук — 350 г, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала я занимаюсь начинкой. Сердечки отвариваю около 40 минут, а печень готовлю отдельно — примерно 10 минут, чтобы она осталась мягкой. Даю им остыть прямо в бульоне, так начинка получится сочной.

Лук мелко нарезаю и обжариваю до красивого золотистого цвета — именно он даёт ту самую сладковатую насыщенность вкуса.

Затем пропускаю печень, сердечки и лук через мясорубку. Если масса получается суховатой, добавляю немного бульона — начинка должна быть мягкой и пластичной.

Теперь перехожу к тесту. Смешиваю часть муки с дрожжами и сахаром, вливаю тёплую воду и оставляю на несколько минут, чтобы дрожжи «проснулись».

Добавляю соль и растительное масло, затем постепенно ввожу оставшуюся муку. Тесто получается липким — так и должно быть. Лишнюю муку не добавляю.

Чтобы с ним было удобно работать, смазываю руки растительным маслом. Замешиваю мягкое тесто, накрываю и оставляю в тепле примерно на 1-1,5 часа — оно должно хорошо подняться.

Для формовки тоже не использую муку — только немного масла. Отщипываю кусочек теста, руками растягиваю в лепёшку, кладу начинку и защипываю края.

Обжариваю пирожки в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки — буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Готовые пирожки складываю в миску и накрываю на 10 минут. За это время корочка становится мягкой.

Примерное время приготовления: 2 часа (с учётом подъёма теста)

