Семейная ипотека разогнала рынок: Петербург ждет новый ценовой виток

Январские продажи были неожиданно успешными.

За год цены на новостройки в Санкт-Петербурге увеличились на 26%. К марту 2026 года средняя стоимость квадратного метра в первичном жилье достигла 338,1 тысячи рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦИАН.

За квартал цена выросла на 7,5%, в то время как в других крупных городах средний прирост составил 2,8%, а за год — 26% против общероссийских 11%. Петербург попал в тройку лидеров по темпам квартального роста среди изученных рынков.

В первые два месяца 2026 года в крупных городах реализовали 68,6 тысячи квартир в новостройках — на 18% больше, чем годом ранее.

Однако среднемесячный объем сделок на 7% ниже типичных показателей за последние два года. Первый квартал выдался неоднородным: январь превзошел все месяцы за последние полтора года, кроме последнего квартала 2025-го, а февраль ушел в многолетние минимумы.

Спад после ажиотажа конца 2025 года был предсказуемым: застройщики подстегнули спрос перед корректировкой семейной ипотеки, поэтому пик пришелся на октябрь-январь, а в феврале продажи просели.

Активность на рынке новостроек восстановится в течение года, поскольку сохраняются сильные стимулы — послабления по рыночным ипотекам и вход в покупки владельцев депозитов.

Новое правило "одна семья — один льготный кредит" (пока единственное реальное нововведение 2026 года) не спровоцирует обвала.