Не упустите время посева бархатцев: как получить яркие клумбы уже весной

Советом по высадке бархатцев в саду поделилась автор Дзен-канала "Мир Марты".
Когда и как сеять
Семена высевают в конце марта — начале апреля. Это даёт растениям время окрепнуть до высадки. Используйте лёгкий, рыхлый грунт (подойдёт универсальный с добавлением перлита).
Сеют так:
-
увлажняют почву
-
раскладывают по 2-3 семечка в ячейку
-
заглубляют примерно на 1 см
-
накрывают плёнкой и ставят в тепло (20-22°C)
Уход за рассадой
После появления всходов укрытие снимают. Растениям нужно много света — 12-14 часов в день. Полив умеренный: почва должна быть влажной, но без переувлажнения.
Пересадка в грунт
За 1-2 недели до высадки рассаду закаливают. В открытый грунт пересаживают только после заморозков: на юге — в конце апреля, в других регионах — в мае.
Какие сорта выбрать
Для раннего цветения подходят скороспелые сорта:
Antigua Orange F1 и Antigua Yellow F1 — зацветают уже в мае
Бонита — быстро растёт и обильно цветёт
Оранжевый принц — даёт ранние крупные цвет
Главный секрет — ранний посев, хороший свет и правильный уход. Тогда бархатцы зацветут значительно раньше и будут радовать всё лето.
Ранее мы писали о том, как вырастить гигантскую капусту по советской схеме.