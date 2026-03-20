Кто такой "скуф": откуда взялось слово и почему мем стал популярным – простое объяснение Полезное
Как избавиться от травы на могиле: эффективные способы Полезное
Тренерский штаб России вызывает 31 игрока: дебютный набор 2026 года с тремя звездами «Зенита» Город
Фиалке с желтыми листьями – необходимо: 6 ошибок губят сенполию – исправляем и радуемся Полезное
Вот где купить трешку по цене айфона: здесь есть блага мегаполисов, добрые люди, перламутровые облака и романтика Русского Севера – рай для удаленщиков Полезное
Не упустите время посева бархатцев: как получить яркие клумбы уже весной

Опубликовано: 20 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Чтобы бархатцы зацвели уже в мае, важно правильно посеять рассаду и не упустить ключевые моменты.

Советом по высадке бархатцев в саду поделилась автор Дзен-канала "Мир Марты".

Когда и как сеять

Семена высевают в конце марта — начале апреля. Это даёт растениям время окрепнуть до высадки. Используйте лёгкий, рыхлый грунт (подойдёт универсальный с добавлением перлита).

Сеют так:

  • увлажняют почву

  • раскладывают по 2-3 семечка в ячейку

  • заглубляют примерно на 1 см

  • накрывают плёнкой и ставят в тепло (20-22°C)

Уход за рассадой

После появления всходов укрытие снимают. Растениям нужно много света — 12-14 часов в день. Полив умеренный: почва должна быть влажной, но без переувлажнения.

Пересадка в грунт

За 1-2 недели до высадки рассаду закаливают. В открытый грунт пересаживают только после заморозков: на юге — в конце апреля, в других регионах — в мае.

Какие сорта выбрать

Для раннего цветения подходят скороспелые сорта:

Antigua Orange F1 и Antigua Yellow F1 — зацветают уже в мае

Бонита — быстро растёт и обильно цветёт

Оранжевый принц — даёт ранние крупные цвет

Главный секрет — ранний посев, хороший свет и правильный уход. Тогда бархатцы зацветут значительно раньше и будут радовать всё лето.

Ранее мы писали о том, как вырастить гигантскую капусту по советской схеме.

Автор:
Александр Асташкин
