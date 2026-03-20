Капуста-гигант за 3 шага: советский агроном раскрыл секрет необъятных кочанов

Выращиваем гигантскую капусту по советской схеме

Сочная, сладкая, гигантская капуста - мечта любого дачника. Но не каждый может похвастаться столь масштабным урожаем. А вот в советское время огородники всегда получали огромные кочаны с хорошими вкусовыми качествами и отличной лежкостью. О том, как им это удавалось, рассказывает автор дзен-канала "Твоя Дача".

Секрет советских дачников состоял всего в трех шагах.

Первый этап

Заключается в самой первой подкормке. Разведите в 10 л воды 0,5 кг перепревшего навоза или птичьего помета и аккуратно полейте каждое растение под корень. Такая подкормка даст капусте мощный заряд азота, который так необходим для роста листьев. Сделать это надо примерно через 2 недели после высадки.

Второй этап

Заключается во второй подкормке, которая вносится через 2 недели после первой. К этому моменту растения уже прижились, окрепли и продолжают развиваться. Разведите 0,5 кг древесной золы в 10 л воды, настоите несколько часов и обильно полейте капусту под корень. Так вы обеспечите культуру калием, фосфором, кальцием и множеством других микроэлементов для здорового роста.

Третий этап

Финальная подкормка проводится через 3 недели после второй. Советские дачники использовали на третьем этапе суперфосфат - 20 г на 10 л воды. Капусту так же поливали под корень. Это позволяло обеспечить растение фосфором, который способствует уплотнению кочанов и улучшению их вкусовых качеств, а также калием для лучшей лежкости.

Почему эта схема работает?

Эта советская схема идеально синхронизирована с потребностями растения на разных этапах его развития, а потому кочаны вырастают огромные, сочные, сладкие и долго хранятся.

