Туман уходит: солнце и +12°C ждут Петербург на выходных

Синоптик обещает хорошую погоду на выходных в Северной столице.

В пятницу утром Санкт-Петербург окутал плотный туман с видимостью всего 500 метров и мелким дождём.

Туман распространился и на акваторию Невской губы, но вскоре он сместится на восток, открыв путь солнцу и весеннему теплу.

Эти изменения в погоде сделают приятными не только завершающий рабочий день недели, но и грядущие выходные — 21 и 22 марта, рассказал в своём телеграм-канале синоптик Александр Колесов.

По словам синоптика, нас ждут выходные с отличной погодой. После ухода атмосферного фронта на восток в регионе снова утвердится антициклон. Поэтому ожидается сухая, солнечная погода при слабом западном ветре.

В субботу днём температура поднимется до +10 °C, в воскресенье — до +12 °C. Таким же теплом встретит петербуржцев и понедельник, 23 марта. Кстати, к концу месяца в городе ожидаются осадки.