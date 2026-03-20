Новости по теме
Не мусор, а сокровище: старые губки для посуды не выбрасываю, а везу на дачу — пользы уйма Полезное
Ушла легенда: умерла Галина Мшанская, верная муза Олега Басилашвили Город
Не упустите время посева бархатцев: как получить яркие клумбы уже весной Полезное
Где сейчас проживает Ксения Собчак? Вопросы о Петербурге
Семейная ипотека разогнала рынок: Петербург ждет новый ценовой виток Город
Такси и метро спасут ПМЭФ-2026 от сбоев связи

Опубликовано: 20 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Появились «белые списки» с сайтами, которых не должны касаться блокировки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко заявил, что Петербургский международный экономический форум 2026 года пройдет без сбоев в мобильной связи и транспортной доступности.

Об этом он рассказал во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».

Москаленко отметил, что власти уже в прошлые годы и сейчас значительно наращивают мощности сотовых операторов в районе «Экспофорума», где состоится мероприятие.

Кроме того, планируется повысить частоту рейсов общественного транспорта.

По словам Москаленко, трудности с заказом такси на ПМЭФ-2025 возникли из-за мер безопасности и защиты от беспилотников.

Теперь Минцифры ввело «белые списки» с разрешенными сайтами, включая приложения некоторых такси-сервисов, которые не будут блокироваться.

Юлия Аликова
