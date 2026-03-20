Сколько стоит билет в Петропавловскую крепость?

Вход на территорию Петропавловской крепости в Санкт‑Петербурге бесплатный, что делает её доступной для всех желающих познакомиться с этим историческим местом. Однако для посещения музеев, выставок и отдельных объектов на её территории необходимо приобрести билеты.

Сколько стоят билеты на отдельные объекты и выставки

В 2026 году стоимость посещения различных объектов крепости различается в зависимости от категории посетителя и выбранного маршрута. Так, билет в Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу обойдётся взрослым посетителям в 1000 рублей, учащимся — в 600 рублей, а пенсионерам — в 500 рублей. Осмотр тюрьмы Трубецкого бастиона будет стоить 500 рублей для взрослых, 400 рублей — для учащихся и пенсионеров. Музей космонавтики и ракетной техники можно посетить за 400 рублей (взрослые) или 250 рублей (учащиеся и пенсионеры).

Экскурсия на колокольню Петропавловского собора предлагается за 500 рублей взрослым и за 400 рублей учащимся и пенсионерам. Для тех, кто хочет увидеть всё сразу, есть комплексный билет на все музеи и выставки — он стоит 1500 рублей для взрослых, 800 рублей для учащихся и 700 рублей для пенсионеров. При этом билеты можно оплатить Пушкинской картой.

Исторический аспект

История крепости берёт своё начало 27 мая 1703 года: именно тогда по плану Петра I и французского инженера Ламбера на территории Заячьего острова была заложена Петропавловская крепость — событие, которое считается днём основания Санкт‑Петербурга. Первоначально сооружения были земляными и деревянными, а каменное строительство началось с 1706 года под руководством Доминико Трезини.

Петропавловский собор хранит в себе особую историческую ценность: в его галерее размещены информационные стенды о традициях церемоний захоронения, а в самом соборе покоятся российские императоры от Петра I до Николая II и некоронованные члены царской семьи. По праздничным дням в соборе проводятся богослужения.

Тюрьма Трубецкого бастиона имеет свою непростую историю: здесь содержались подозреваемые в политических преступлениях. Среди заключённых были такие известные личности, как Максим Горький, Лев Троцкий, Александр Ульянов и Николай Бауман.

Неожиданным открытием для многих становится Музей космонавтики и ракетной техники: оказывается, 100 лет назад в этих помещениях инженеры газодинамической лаборатории работали над созданием двигателей для ракет.

Отдельные категории граждан — например, инвалиды и многодетные семьи — имеют право на бесплатный проход во все музеи крепости. Полный список льгот представлен на сайте Музея истории.

Ещё один приятный момент: при наличии билета посетители могут бесплатно выполнять фото‑ и видеосъёмку в залах с постоянными экспозициями.

Крепость расположена по адресу: территория Петропавловская крепость, 3, Санкт‑Петербург. Она открыта ежедневно с 9:50 до 19:30 без выходных. Стоит учитывать, что режим работы отдельных музеев может варьироваться: например, Петропавловский собор закрыт по средам, а экскурсия на колокольню доступна только с 1 мая по 1 октября.

