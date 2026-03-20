На кого обучают в Санкт-Петербургском университете культуры?

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК) — один из старейших вузов России, основанный в 1918 году. Он расположен в самом сердце Санкт-Петербурга — на Дворцовой набережной, в исторических зданиях, что само по себе создаёт особую атмосферу. Институт стал колыбелью для многих известных деятелей культуры и искусства, а его история тесно переплетена с развитием отечественной культурной политики.
Исторический контекст
Институт был создан по декрету Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского и Комиссара по внешкольному образованию Л. Р. Менжинской. Первоначальная цель — подготовка инструкторов и работников по внешкольному образованию. В 1924 году вуз переименовали в Педагогический институт политпросветработы им. Н. К. Крупской, а в 1964 году — в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской. В 2014 году он получил современное название — Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
Особенности обучения
СПбГИК — крупный центр подготовки специалистов в сфере культуры, искусства, библиотечного дела, музеологии, дизайна, лингвистики и других направлений. В институте работают около 300 штатных преподавателей, 70% из которых имеют учёные степени и звания.
Обучение сочетает классическую гуманитарную школу и инновационные подходы. Студенты могут выбрать программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или ассистентуры-стажировки. Среди направлений — библиотечно-информационная деятельность, социально-культурная деятельность, народная художественная культура, вокальное искусство, режиссура, хореография, реставрация и многие другие.
Институт активно развивает творческие коллективы и проводит мероприятия. Например, ежегодно проходит концерт «Дом на Дворцовой», который демонстрирует таланты преподавателей и студентов.
Известные выпускники
Среди выпускников СПбГИК — многие знаменитости:
- Валерий Леонтьев — певец, актёр, народный артист России.
- Татьяна Буланова — эстрадная певица, заслуженная артистка России.
- Алексей Гоман — певец, победитель конкурса «Народный артист».
- Андрей Могучий — театральный режиссёр, художественный руководитель Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
- Вячеслав Полунин — клоун, мим, народный артист России.
- Софья Таюрская — вокалистка группы «Порнорэвю».
- Также в институте учился создатель тревел-шоу «Пора валить!» Руслан Усачёв.