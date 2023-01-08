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Валерий Леонтьев

Шоу-бизнес
В Сочи заложили памятную звезду конкурса «Новая волна-2021»
Международный конкурс исполнителей «Новая волна» в 2022 году проведут в Сочи. Никто закрывать проект не собирается, даже несмотря на сложности, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, пишет ТАСС.   
25 авг 2021 20:57
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