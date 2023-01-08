Валерий Леонтьев

Музыкант «исчез» не просто так.
Семейная трагедия заставила певца проболтаться.
Певец превзошел сам себя.
Усопший оставил большой след в жизни звезды.
Артисты далеко не бедствуют.
Певец живет в Америке и никуда не торопится.
Применяет предмет певец нетривиальным образом.
Заслуженная артистка России вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина в 1997 году.
Популярный артист только за океаном может предаться любимому занятию.
Поклонение миллионов порой приобретает самые извращенные формы.
Ведущая авторского шоу оценила попытку старой гвардии дозвониться из леса.
Певец потратил на пластику лица более миллиона рублей.
Мэтр отечественной эстрады за границей не бедствует.
Певец рассказал, что помогает ему оставаться поджарым
Одна из участниц вспомнила, как ее отвергло жюри музыкального конкурса
Как оказалось, лицо артиста подверглось нескольким косметическим манипуляциям
Международный конкурс исполнителей «Новая волна» в 2022 году проведут в Сочи. Никто закрывать проект не собирается, даже несмотря на сложности, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, пишет ТАСС.
Архивные фотографии выложил личный фотограф Примадонны.
Поклонники перепутали кумира с его коллегой Валерием Леонтьевым.
К будущим концертам артист готовится, отдыхая на собственной яхте.