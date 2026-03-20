На Юге фермеры «кормят» томаты только так: плоды получаются крупные и слаще меда – настоящая мечта дачника

Как улучшить вкусовые качества плодов томатов

Томаты традиционно входят в число наиболее популярных культур среди дачников. Тем не менее, не все садоводы знают о возможности влиять не только на урожайность, но и на вкусовые характеристики плодов.

Агроном Петр Борисов рассказал о специфическом методе подкормки, широко используемом в южных регионах. Данный подход способствует получению плодов исключительно крупного размера и превосходных вкусовых качеств.

Для приготовления жидкого удобрения потребуется четыре столовые ложки томатной пасты промышленного производства. По утверждению агронома, этот продукт содержит оптимальное количество калия и фосфора, необходимых для активного роста и плодоношения. Эти элементы очень важны для формирования завязей и улучшения вкусовых свойств плодов.

Для приготовления раствора следует растворить четыре столовые ложки пасты в одном литре теплой воды до полного исчезновения комочков. Затем объем доводится до десяти литров, после чего добавляется 35 миллилитров гумата калия для оптимизации усвоения питательных веществ томатами.

Жидкое удобрение следует вносить под корень из расчета пол-литра на одно растение. Для усиления эффекта допустимо также внекорневое опрыскивание.

