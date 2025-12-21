Городовой / Город / Когда над Невой «замрёт» свет: объявлен точный миг самого короткого дня
Когда над Невой «замрёт» свет: объявлен точный миг самого короткого дня

Опубликовано: 21 декабря 2025 15:39
В Санкт-Петербурге в настоящее время продолжительность светового дня составляет около 5 часов 50 минут, а солнце поднимается над горизонтом не выше семи градусов.

Сегодняшний день ознаменуется тем, что Солнце опустится до самой низкой точки над линией горизонта в 18:04 по московскому времени — наступит момент зимнего солнцестояния. Это время в году считается самым коротким световым днём и самой длинной ночью. Как сообщили в пресс-службе «Лахта Центра», в Петербурге продолжительность дня на данный момент составляет примерно 5 часов 50 минут, а высота Солнца не превышает семи градусов.

С наступлением этого события начинается астрономическая зима, когда длина светлого времени суток начинает постепенно увеличиваться. Представители «Лахта Центра» отметили:

«С этого момента начинается астрономическая зима, но день постепенно прибавляется: рассветы будут чуть раньше, а закаты — чуть позже».

Уже со следующего дня рассветы начнут наступать немного раньше, а закаты будут сдвигаться на более позднее время.

Автор:
Юлия Аликова
Город
