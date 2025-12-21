Когда над Невой «замрёт» свет: объявлен точный миг самого короткого дня

Сегодняшний день ознаменуется тем, что Солнце опустится до самой низкой точки над линией горизонта в 18:04 по московскому времени — наступит момент зимнего солнцестояния. Это время в году считается самым коротким световым днём и самой длинной ночью. Как сообщили в пресс-службе «Лахта Центра», в Петербурге продолжительность дня на данный момент составляет примерно 5 часов 50 минут, а высота Солнца не превышает семи градусов.
С наступлением этого события начинается астрономическая зима, когда длина светлого времени суток начинает постепенно увеличиваться. Представители «Лахта Центра» отметили:
«С этого момента начинается астрономическая зима, но день постепенно прибавляется: рассветы будут чуть раньше, а закаты — чуть позже».
Уже со следующего дня рассветы начнут наступать немного раньше, а закаты будут сдвигаться на более позднее время.
