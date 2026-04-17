Когда откроют станцию метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге?

Открытие «Фрунзенской» в 2027 году станет не просто возвращением станции в эксплуатацию, а началом новой эры в управлении Петербургским метрополитеном благодаря созданию ЕДЦМ.

Станция метро «Фрунзенская» в Санкт-Петербурге планируется к открытию для пассажиров 1 июня 2027 года после завершения первого этапа реконструкции. Это событие станет важным этапом в модернизации Петербургского метрополитена, так как на месте старого вестибюля появится не только обновлённая станция, но и Единый диспетчерский центр (ЕДЦМ), который будет управлять всей подземкой города.

Причины реконструкции

Станция была закрыта 1 июня 2024 года. Решение о полной перестройке связано с несколькими факторами:

Необходимость создания ЕДЦМ. Диспетчерский центр позволит интегрировать все линии метро в единую систему, контролировать электроснабжение, связь, мониторинг пассажиропотоков и координацию работ в чрезвычайных ситуациях.

Обновление устаревшей инфраструктуры. Станция, открытая в 1961 году, имела тесный вестибюль и недостатки в конструкции, характерные для типовых проектов хрущёвской эпохи.

Увеличение пассажиропотока. Рядом с «Фрунзенской», в районе Обводного канала, за последние годы выросли новые жилые кварталы, что повысило нагрузку на станцию.

Что изменится после реконструкции

На месте прежнего одноэтажного павильона появится семиэтажное здание (включая два подземных уровня). В нём разместятся:

новый вестибюль метро;

ЕДЦМ с трёхэтажным атриумом на верхних ярусах;

машинный зал и технические помещения станции.

Ключевые изменения в самой станции:

вместо трёх эскалаторов установят четыре;

перронный зал заметно расширят;

кассовый зал исторического вестибюля («бронекупол») сохранят и интегрируют в новое здание — это техническое требование, так как существующий эскалаторный тоннель нуждается в надёжной опоре.

Архитектурный проект разработан «Архитектурным Бюро А.С.+». Здание будет атриумным, подковообразным, с куполом диспетчерского зала наверху. Фасады частично сохранят стилистику застройки Московского проспекта 1940–1950-х годов, но будут выполнены в современной эстетике.

Интересные факты

Секретная плита времён холодной войны. В ходе работ строители обнаружили массивную бетонную плиту толщиной более метра, которая, по предположениям, была установлена для защиты от прямого попадания ядерной бомбы в 1960-х годах. Одну из таких плит демонтировали, другую оставили над наклонным ходом.

Футуристические проекты. В 2015 году рассматривался проект вестибюля в виде «паука» с четырьмя декоративными стальными металлоконструкциями, но его не реализовали. Ранее в таком же стиле (летающая тарелка) была реконструирована станция «Горьковская».

Рекордные сроки. Реконструкция «Фрунзенской» займёт более пяти лет — это станет рекордом для петербургского метрополитена. Работы разделены на два этапа: первый (36 месяцев) — реконструкция вестибюля, наклонного хода и замена эскалаторов; второй (26 месяцев) — создание и оснащение ЕДЦМ. Полное завершение всех работ запланировано на 2029 год.

