Скрипка, оркестр и последний полёт: музыканта Сергея Стадлера не удалось спасти
Скрипка, оркестр и последний полёт: музыканта Сергея Стадлера не удалось спасти

Опубликовано: 21 апреля 2026 09:57
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Артисту стало плохо во время полета из Петербурга в Стамбул. 

20 апреля ушёл из жизни Сергей Стадлер — дирижёр, скрипач и художественный руководитель Симфонического оркестра Петербурга.

Ему стало плохо на рейсе Петербург — Стамбул, после чего самолёт срочно сел в Бухаресте, сообщает "Деловой Петербург".

Он почувствовал себя плохо уже в полёте, из-за чего экипаж принял решение об экстренной посадке в Румынии. В аэропорту музыканта пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Музыкант с мировым именем

Сергей Стадлер родился в Ленинграде 20 мая 1962 года. Он окончил специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, а позже учился в аспирантуре Московской консерватории.

Он был не только дирижёром, но и ярким скрипачом, педагогом и народным артистом России.

Широкую известность Стадлер получил благодаря гастролям в разных странах, в том числе выступлениям в Лейпциге и Японии.

В 1995 году он играл на знаменитой скрипке Паганини Il Cannone, после чего академик Лихачёв назвал его «Русским Паганини».

Ещё одна важная веха — создание в 2013 году Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Позже оркестр дал около 500 концертов в России и за рубежом.

Реакция Петербурга

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам музыканта. Он подчеркнул, что Стадлер много сделал для культурной жизни Петербурга и оставил после себя большую творческую память.

Автор:
Юлия Аликова
