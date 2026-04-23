На наших прилавках: картофель с химикатами вытесняет традиционные поставки из Африки

Опубликовано: 23 апреля 2026 11:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
На наших прилавках: картофель с химикатами вытесняет традиционные поставки из Африки
фото legion-media
Чем отличается картофель с химикатами от африканского и что безопаснее

В апреле-июне в России традиционно не хватает своего картофеля, и эту сезонную пустоту активно заполняет импорт.

На второе место по поставкам после Египта неожиданно вышел Китай, но его клубни вызывают куда больше вопросов, чем африканские.

Кто и откуда везет

Как рассказал URA.RU исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, китайский картофель продают в основном на Дальнем Востоке и в Сибири.

Египетский, хоть и беднее микроэлементами по сравнению с отечественным, хотя бы предсказуем. А вот к китайскому у экспертов претензии серьезные - из-за сомнительных удобрений, которые там щедро применяют.

При этом регуляторы никаких ограничений для поставок из КНР не вводят, что создает определенное напряжение на рынке.

Что с ценами

Весной картофель традиционно дорожает, но в этом году картина иная. Вот ключевые факты:

  • уже три недели фиксируется снижение цен на отечественный картофель;
  • урожай-2024 оказался почти рекордным - около 8,5 млн тонн;
  • текущие цены соответствуют уровню шестилетней давности с небольшой поправкой на инфляцию.

Почему сети могут отказаться от российского картофеля

Импорт в этом году стартовал раньше обычного - первые поставки пошли уже в январе-феврале. Появился ранний картофель из Азербайджана, правда, дорогой: на прошлой неделе в Подмосковье - около 170 рублей за килограмм.

Разница в цене между отечественным и импортным картофелем сейчас достигает двух с половиной - трех раз.

Тем не менее некоторые торговые сети уже заявили, что во второй половине весны и в начале лета перейдут исключительно на импорт.

Официальная причина - у российской продукции к весне якобы ухудшается качество, и покупатель предпочитает зарубежную. Хотя в России есть современные хранилища, позволяющие сохранить картофель до следующего урожая. Но сети, увы, не всегда прислушиваются к доводам картофелеводов.

Автор:
Анастасия Чувакова
