Циклон ударил по двум столицам: где 23 апреля холоднее - в Петербурге или Москве

Как тыловая часть циклона повлияет на две столицы

Погоду в Петербурге 23 апреля диктует тыловая часть циклона, который быстро пришел с севера Европейской России и сейчас уходит на восток Центрального федерального округа.

Это значит, что весна опять дает задний ход - и в городе, и в области снова холодает.

Что ждет Петербург сегодня

По данным центра «ФОБОС», днем будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на востоке области, возможны кратковременные дожди с примесью мокрого снега.

Температура воздуха в городе составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области - +3…+8. Ветер дует с севера, его скорость - 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление постепенно растет и остановится на отметке 754 мм ртутного столба.

Это ниже нормы, так что метеозависимые люди могут чувствовать себя неважно.

А что в Москве?

Ситуация очень похожая: плотная облачность, кратковременные дожди, а во второй половине дня местами - опять с мокрым снегом.

Главный нюанс - резкое похолодание. По сравнению со вчерашним днем температура упала на целых 10 градусов.

В итоге воздух в столице прогреется только до +3…+5 градусов. Давление там, кстати, понижается и составляет 732 мм рт. ст. - это намного ниже нормы.

Если вы собираетесь в Питере, в области или в Москве - одевайтесь одинаково тепло.



Весна, конечно, пытается нас убедить, что она пришла, но сегодня она явно передумала. Так что горячий чай, теплая куртка и никаких геройств на легких ветровках. Берегите себя!

