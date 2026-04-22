Благоустройство пляжа в Петербурге за 111 млн рублей: куда пойдут деньги и что изменится для горожан

Опубликовано: 22 апреля 2026 19:33
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Насколько оправданы такие вложения в зону отдыха

У петербуржцев этим летом может появиться еще одно обновленное место для отдыха - пляж Колонистского пруда в Пушкинском районе собираются привести в порядок.

На это из городской казны готовы выделить больше 111 миллионов рублей, передает источник.

Власти Северной столицы уже объявили конкурс по выбору подрядчика, который займется преображением пляжа. Территорию приведут в порядок в рамках сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Парк».

Итоги конкурса подведут 14 мая, а все работы подрядчик обязан закончить не позднее 30 июня. Так что к середине лета обновленный пляж вполне может открыться.

Цифры и статьи расходов

Общая сумма, которую могут выделить из казны, - более 111 миллионов рублей.

Эти деньги распределят так:

  • Строительно-монтажные работы - около 35 миллионов рублей;
  • Закупка оборудования - почти 55 миллионов рублей;
  • Остальное - прочие расходы.

Сумма немаленькая, но и объект непростой. Все-таки территория находится в границах федерального значения, так что требования к качеству и соблюдению норм будут жесткими.

Для обычных горожан новость хорошая: зона отдыха у Колонистского пруда станет комфортнее, безопаснее и аккуратнее. Когда именно откроют обновленный пляж - зависит от скорости работы подрядчика. Но по условиям контракта он должен успеть до конца июня.

Ранее "Городовой" рассказал, что Петербургу дали шанс увидеть Лириды.

Автор:
Анастасия Чувакова
Город
