Благоустройство пляжа в Петербурге за 111 млн рублей: куда пойдут деньги и что изменится для горожан

У петербуржцев этим летом может появиться еще одно обновленное место для отдыха - пляж Колонистского пруда в Пушкинском районе собираются привести в порядок.
На это из городской казны готовы выделить больше 111 миллионов рублей, передает источник.
Власти Северной столицы уже объявили конкурс по выбору подрядчика, который займется преображением пляжа. Территорию приведут в порядок в рамках сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Парк».
Итоги конкурса подведут 14 мая, а все работы подрядчик обязан закончить не позднее 30 июня. Так что к середине лета обновленный пляж вполне может открыться.
Цифры и статьи расходов
Общая сумма, которую могут выделить из казны, - более 111 миллионов рублей.
Эти деньги распределят так:
- Строительно-монтажные работы - около 35 миллионов рублей;
- Закупка оборудования - почти 55 миллионов рублей;
- Остальное - прочие расходы.
Сумма немаленькая, но и объект непростой. Все-таки территория находится в границах федерального значения, так что требования к качеству и соблюдению норм будут жесткими.
Для обычных горожан новость хорошая: зона отдыха у Колонистского пруда станет комфортнее, безопаснее и аккуратнее. Когда именно откроют обновленный пляж - зависит от скорости работы подрядчика. Но по условиям контракта он должен успеть до конца июня.
