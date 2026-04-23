Ветер в Петербурге срывал кровлю и валил знаки, но Пулково продолжал работать

Пока в Петербурге бушует ветер, Пулково продолжает работать в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, а в аэропорту следят за погодой особенно внимательно, сообщает "Фонтанка".
Непогода уже дала о себе знать не только в небе, но и на земле. По словам очевидцев, ночью 23 апреля из-за штормового ветра в Петербурге и районах пострадала инфраструктура и транспортные сети города.
Как сообщает 78.ru, сильный ветер срывал крыши с парковки. Листы поликарбоната чудом не задели проезжающие машины.
В Московском районе легковая машина повреждена из-за упавшего дорожного знака. А "Фонтанка" рассказала, что Дворцовой площади ветер опрокинул туалетные кабинки.