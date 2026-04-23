Ветер в Петербурге срывал кровлю и валил знаки, но Пулково продолжал работать
Нежнейшая шоколадная паста без плиты: 5 минут — и гладкое, блестящее, ароматное лакомство на столе Полезное
Рука Дивеева, хладнокровие Сперцяна и «джокер» Жубал: как «Зенит» потерял лидерство в РПЛ Город
15 часов света против мокрого снега: почему в Петербурге пора снова доставать зимние куртки Город
Главное осталось в тени: факты о 5 символах России, которые не рассказывают туристам Полезное
24 апреля (8-й лунный день): влияние даты и что сделать для привлечения богатства Полезное
Ветер в Петербурге срывал кровлю и валил знаки, но Пулково продолжал работать

Опубликовано: 23 апреля 2026 10:45
 Проверено редакцией
Ветер в Петербурге срывал кровлю и валил знаки, но Пулково продолжал работать
Ветер в Петербурге срывал кровлю и валил знаки, но Пулково продолжал работать
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Аэропорт в Санкт-Петербурге продолжает работать в штатном режиме.

Пока в Петербурге бушует ветер, Пулково продолжает работать в обычном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, а в аэропорту следят за погодой особенно внимательно, сообщает "Фонтанка".

Что происходит в городе

Непогода уже дала о себе знать не только в небе, но и на земле. По словам очевидцев, ночью 23 апреля из-за штормового ветра в Петербурге и районах пострадала инфраструктура и транспортные сети города.

Как сообщает 78.ru, сильный ветер срывал крыши с парковки. Листы поликарбоната чудом не задели проезжающие машины.

В Московском районе легковая машина повреждена из-за упавшего дорожного знака. А "Фонтанка" рассказала, что Дворцовой площади ветер опрокинул туалетные кабинки.

Юлия Аликова
