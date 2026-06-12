Настоящая причина постоянной усталости — великий мыслитель Омар Хайям дал объяснения простой фразой

Омар Хайям, выдающийся персидский поэт, математик и философ, оставил после себя богатое наследие, воплощенное в сборнике стихотворных мудростей «Рубаи». Эти традиционные четверостишия были переведены на сотни языков и до сих пор пользуются огромной популярностью во всем мире.
Труды великого философа помогают принимать решения и находить ответы на многие жизненные вопросы. Остроумные наблюдения Хайяма о жизни и смерти, судьбе и роке, любви и дружбе, простых удовольствиях, вине и еде продолжают находить отклик в сердцах людей, оставаясь актуальными и по сей день. В одной из цитат ученый объяснил причину усталости, которая стала привычным состоянием для многих людей в XXI веке.
Источник усталости — не в теле, а в уме. Ты можешь гораздо больше, чем думаешь.
Зачастую мы воспринимаем усталость как физическое состояние. Однако истинная причина упадка сил может заключаться в информационном перенасыщении или занятии деятельностью, не приносящей удовлетворения.
Мы можем испытывать состояние усталости даже при отсутствии физической активности, поскольку наш мозг подвергается нагрузке, связанной с обработкой мыслей, тревог и негативных эмоций. Вторая часть утверждения акцентирует внимание на том, что наши внутренние установки могут выступать в качестве самоограничений. Зачастую мы недооцениваем собственный потенциал и не рассматриваем возможности для достижения более значимых результатов.
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