Трагедия у стройки «Лисино»: на переезде прервалась симфония жизни знаменитых супругов-музыкантов

Поздний вечер 11 июня стал роковым для семьи известных деятелей культуры. На железнодорожном переезде в Лисьем Носу произошла страшная авария: электричка протаранила легковой автомобиль.
В машине находились композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская, сообщает 78.ru. Эта пара десятилетиями была сердцем музыкального Петербурга.
Секундная ошибка на переезде
Всё случилось вечером. За рулем автомобиля была 74-летняя Лариса Воронцовская. По данным транспортной прокуратуры, машина выехала на пути, когда на светофоре уже горел красный свет.
Машинист поезда увидел препятствие и ударил по тормозам. Но тяжелый состав невозможно остановить мгновенно. Удар был сокрушительным.
81-летний Владимир Сапожников, сидевший на пассажирском кресле, погиб на месте. За жизнь его жены врачи в Сестрорецке боролись несколько часов, но спасти её не удалось — травмы оказались слишком тяжелыми.
Кем были погибшие?
Для Петербурга это огромная потеря.
- Владимир Сапожников (Сапожков) — заслуженный работник культуры. Он писал музыку к спектаклям, кинофильмам и серьезные симфонические произведения.
- Лариса Воронцовская — блестящий лектор-музыковед. Она была выпускницей Консерватории и долгие годы работала в Филармонии.
«Бермудский треугольник» в Лисьем Носу
Местные жители активно обсуждают это место, пишет 78.ru. Переезд в Лисьем Носу называют проблемным.
- Нет шлагбаума. Здесь стоят светофоры и знаки, но нет физического барьера, который преграждал бы путь машинам.
- Интенсивное движение. Рядом строится огромный жилой комплекс «Лисино». Поток машин вырос в разы, а инфраструктура осталась прежней.
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