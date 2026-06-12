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Трагедия у стройки «Лисино»: на переезде прервалась симфония жизни знаменитых супругов-музыкантов

Опубликовано: 12 июня 2026 10:42
 Проверено редакцией
Трагедия у стройки «Лисино»: на переезде прервалась симфония жизни знаменитых супругов-музыкантов
Трагедия у стройки «Лисино»: на переезде прервалась симфония жизни знаменитых супругов-музыкантов
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Электричка столкнулась с автомобилем на переезде. 

Поздний вечер 11 июня стал роковым для семьи известных деятелей культуры. На железнодорожном переезде в Лисьем Носу произошла страшная авария: электричка протаранила легковой автомобиль.

В машине находились композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская, сообщает 78.ru. Эта пара десятилетиями была сердцем музыкального Петербурга.

Секундная ошибка на переезде

Всё случилось вечером. За рулем автомобиля была 74-летняя Лариса Воронцовская. По данным транспортной прокуратуры, машина выехала на пути, когда на светофоре уже горел красный свет.

Машинист поезда увидел препятствие и ударил по тормозам. Но тяжелый состав невозможно остановить мгновенно. Удар был сокрушительным.

81-летний Владимир Сапожников, сидевший на пассажирском кресле, погиб на месте. За жизнь его жены врачи в Сестрорецке боролись несколько часов, но спасти её не удалось — травмы оказались слишком тяжелыми.

Кем были погибшие?

Для Петербурга это огромная потеря.

  • Владимир Сапожников (Сапожков) — заслуженный работник культуры. Он писал музыку к спектаклям, кинофильмам и серьезные симфонические произведения.
  • Лариса Воронцовская — блестящий лектор-музыковед. Она была выпускницей Консерватории и долгие годы работала в Филармонии.

«Бермудский треугольник» в Лисьем Носу

Местные жители активно обсуждают это место, пишет 78.ru. Переезд в Лисьем Носу называют проблемным.

  1. Нет шлагбаума. Здесь стоят светофоры и знаки, но нет физического барьера, который преграждал бы путь машинам.
  2. Интенсивное движение. Рядом строится огромный жилой комплекс «Лисино». Поток машин вырос в разы, а инфраструктура осталась прежней.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге задержали легенду азербайджанского розыска.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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