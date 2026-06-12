Трагедия у стройки «Лисино»: на переезде прервалась симфония жизни знаменитых супругов-музыкантов

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Электрички в пути, дорога на старте: железные и автомобильные пути Большой Ижоры открывают для всех

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Портал в 14:15: едем поздравлять Гатчинский дворец с 260-летием на «ламповой» электричке

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Где в Петербурге искать жилье: почему во Фрунзенском районе почти нет квартир и сколько сейчас стоит переезд

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Куда поехать на электричке с Витебского вокзала - есть три варианта: точно не пожалеете

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В Петербурге и Ленобласти СФР оказывает поддержку более 15,5 тыс. пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

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