Антициклон уходит, северный ветер крепчает: в Петербург возвращается холод

Опубликовано: 21 апреля 2026 09:16
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пока погоду в Северной столице определяет скандинавский антициклон.

Сегодня в Петербурге ещё держится относительно мягкая погода. День проходит под влиянием антициклона.

Поэтому в городе сухо, светло и без серьёзных осадков. Воздух прогреется до +12…+14 градусов, сообщает центр «ФОБОС».

Но весна уже на паузе

Радоваться теплу, похоже, придётся недолго. Синоптик Александр Колесов предупредил, что снег в Северную столицу может вернуться уже на этой неделе. По его словам, похолодание начнётся в среду, 22 апреля, и задержится на несколько дней.

Что ждёт город дальше

Во второй половине дня в среду в Петербурге не исключены осадки. А в ночь на четверг может пойти мокрый снег. Погода станет заметно хуже из-за северного ветра, который местами усилится до 15 метров в секунду.

Температура резко снизится

Если в понедельник и вторник в городе ещё сохраняется почти весеннее тепло, то дальше картина изменится. В дневные часы температура может опуститься до +4…+9 градусов.

Колесов отметил, что конец апреля в Петербурге вряд ли будет похож на настоящую весну.

Москва тоже не балует

В Москве погода тоже остаётся далёкой от комфортной. Там облачно с прояснениями, а на юго-востоке области возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Температура будет ниже нормы и останется на уровне +8…+10 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
