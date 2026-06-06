Петербург без гида: как увидеть мамонтов, киногероев и львиные тайны своими силами

Город сам подскажет маршрут, который станет незабываемым.

Вы приехали в Петербург. Отель забронирован, чемодан распакован, а четкого плана нет. В интернете миллион советов, и голова идет кругом. Знакомая ситуация? Не спешите паниковать. Город уже всё придумал за вас.

Рассказываем, как устроена система поддержки туристов и где искать самое интересное.

Первым делом — в инфоцентр

В Петербурге работают инфоцентры (ГТИБ). Они находятся там, где вы точно окажетесь: в Пулково, на вокзалах, на Дворцовой площади и у Петропавловской крепости.

Зачем туда идти? Там работают живые люди, которые бесплатно помогут составить маршрут по вашим интересам. Они знают всё: от расписания разводки мостов до лучших водных прогулок.

Карта, которая не «сядет»

Главный трофей в инфоцентре — бесплатная бумажная карта. В 2025 году их полностью обновили.

Почему бумага лучше телефона?

Эинтернет не нужен

Батарейка не разрядится в самый неподходящий момент.

Удобно видеть весь масштаб прогулки сразу.

Кстати, кроме обычных карт, появились экологические — с маршрутами по городским паркам и экотропам.

Готовые маршруты: просто бери и иди

Для тех, кто не хочет ломать голову, выпустили серию из 10 буклетов. Это готовые сценарии для прогулок на полдня. Вот самые необычные:

Охота на львов. Вы пройдете мимо самых известных каменных хищников и узнаете, зачем они держат лапами шары. Палеонтология на улицах. На Васильевском острове можно увидеть следы динозавров и древних моллюсков прямо в облицовке домов. Смотрите под ноги и на стены! Киношный Питер. Маршруты по местам съемок «Брата», «Питер FM» и «Шерлока Холмса».

Новая география: не только Эрмитаж

Сейчас популярна «Новая туристская география». Это современные пространства вроде Севкабель Порта или Новой Голландии. Там всегда кипит жизнь, есть стрит-фуд и выставки.

Любителям классики тоже предложат новый взгляд. Например, маршрут «Невская панорама». Вы гуляете прямо по крыше крепостной стены Петропавловки.

Вид на Неву оттуда — лучший в городе. И ровно в 12:00 вы окажетесь в первом ряду во время пушечного выстрела.

Почему сюда возвращаются?

В 2025 году в Петербурге побывало больше 12 миллионов человек. И почти половина из них приехали не в первый раз.

Город стал понятным и удобным. Здесь не нужно быть экспертом по истории, чтобы получить удовольствие. Достаточно взять бесплатную карту в инфоцентре и просто довериться улицам.