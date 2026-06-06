Петербург без гида: как увидеть мамонтов, киногероев и львиные тайны своими силами

Вы приехали в Петербург. Отель забронирован, чемодан распакован, а четкого плана нет. В интернете миллион советов, и голова идет кругом. Знакомая ситуация? Не спешите паниковать. Город уже всё придумал за вас.
Рассказываем, как устроена система поддержки туристов и где искать самое интересное.
Первым делом — в инфоцентр
В Петербурге работают инфоцентры (ГТИБ). Они находятся там, где вы точно окажетесь: в Пулково, на вокзалах, на Дворцовой площади и у Петропавловской крепости.
Зачем туда идти? Там работают живые люди, которые бесплатно помогут составить маршрут по вашим интересам. Они знают всё: от расписания разводки мостов до лучших водных прогулок.
Карта, которая не «сядет»
Главный трофей в инфоцентре — бесплатная бумажная карта. В 2025 году их полностью обновили.
Почему бумага лучше телефона?
- Эинтернет не нужен
- Батарейка не разрядится в самый неподходящий момент.
- Удобно видеть весь масштаб прогулки сразу.
Кстати, кроме обычных карт, появились экологические — с маршрутами по городским паркам и экотропам.
Готовые маршруты: просто бери и иди
Для тех, кто не хочет ломать голову, выпустили серию из 10 буклетов. Это готовые сценарии для прогулок на полдня. Вот самые необычные:
- Охота на львов. Вы пройдете мимо самых известных каменных хищников и узнаете, зачем они держат лапами шары.
- Палеонтология на улицах. На Васильевском острове можно увидеть следы динозавров и древних моллюсков прямо в облицовке домов. Смотрите под ноги и на стены!
- Киношный Питер. Маршруты по местам съемок «Брата», «Питер FM» и «Шерлока Холмса».
Новая география: не только Эрмитаж
Сейчас популярна «Новая туристская география». Это современные пространства вроде Севкабель Порта или Новой Голландии. Там всегда кипит жизнь, есть стрит-фуд и выставки.
Любителям классики тоже предложат новый взгляд. Например, маршрут «Невская панорама». Вы гуляете прямо по крыше крепостной стены Петропавловки.
Вид на Неву оттуда — лучший в городе. И ровно в 12:00 вы окажетесь в первом ряду во время пушечного выстрела.
Почему сюда возвращаются?
В 2025 году в Петербурге побывало больше 12 миллионов человек. И почти половина из них приехали не в первый раз.
Город стал понятным и удобным. Здесь не нужно быть экспертом по истории, чтобы получить удовольствие. Достаточно взять бесплатную карту в инфоцентре и просто довериться улицам.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось.