От шведских монет до указов Петра: Меншиков бастион прячут под крышу ради 25 тысяч артефактов

В самом сердце Петропавловской крепости начинается большая стройка. Город выделил почти 200 миллионов рублей на необычный проект — превращение Меншикова бастиона в современный Музей археологии.
Зачем бастиону крыша за 200 миллионов?
Цифра в 197 миллионов рублей звучит внушительно, но траты оправданы. Эти деньги пойдут на создание специальной кровли над бастионом, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Дело в том, что внутри него ведутся уникальные раскопки. Без надежной защиты от нашего питерского дождя и снега древние конструкции могут просто рассыпаться.
Крыша позволит археологам работать в любое время года, а в будущем станет частью музейного павильона.
Что скрывает Меншиков бастион?
Это место — настоящий «слоеный пирог» истории. Несколько лет назад под каменными стенами бастиона нашли сенсацию: остатки самой первой дерево-земляной крепости 1703 года.
Это те самые валы, которые строили по указу Петра I в год основания города.
Раньше считалось, что от первой крепости ничего не осталось, но Меншиков бастион буквально «законсервировал» её внутри себя. Теперь ученые хотят расчистить эти древние укрепления и показать их людям.
Наследие шведского города Ниен
Музей будет посвящен не только Петру I. Сюда уже передают огромную коллекцию — 25 тысяч находок из раскопок города Ниен.
Мало кто помнит, что до появления Петербурга на этих землях жили шведы. Археологи нашли тысячи вещей: от детских игрушек и посуды до монет и оружия. Теперь эти сокровища наконец-то переедут из коробок на витрины.
Как появился этот проект?
Идея создать полноценный Музей археологии витала в воздухе давно. В 2022 году проект получил поддержку на самом высоком уровне — поручение дал президент.
За это время небольшой отдел превратился в серьезный филиал Музея истории Санкт-Петербурга. Процесс курирует Сергей Нарышкин и Попечительский совет музея, что гарантирует, сообщает "Петербургский дневник".
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге купить клубнику за 150 рублей.