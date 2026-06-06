От шведских монет до указов Петра: Меншиков бастион прячут под крышу ради 25 тысяч артефактов

Выделено 197 млн рублей на сооружение в Меншиковом бастионе кровли.

В самом сердце Петропавловской крепости начинается большая стройка. Город выделил почти 200 миллионов рублей на необычный проект — превращение Меншикова бастиона в современный Музей археологии.

Зачем бастиону крыша за 200 миллионов?

Цифра в 197 миллионов рублей звучит внушительно, но траты оправданы. Эти деньги пойдут на создание специальной кровли над бастионом, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Дело в том, что внутри него ведутся уникальные раскопки. Без надежной защиты от нашего питерского дождя и снега древние конструкции могут просто рассыпаться.

Крыша позволит археологам работать в любое время года, а в будущем станет частью музейного павильона.

Что скрывает Меншиков бастион?

Это место — настоящий «слоеный пирог» истории. Несколько лет назад под каменными стенами бастиона нашли сенсацию: остатки самой первой дерево-земляной крепости 1703 года.

Это те самые валы, которые строили по указу Петра I в год основания города.

Раньше считалось, что от первой крепости ничего не осталось, но Меншиков бастион буквально «законсервировал» её внутри себя. Теперь ученые хотят расчистить эти древние укрепления и показать их людям.

Наследие шведского города Ниен

Музей будет посвящен не только Петру I. Сюда уже передают огромную коллекцию — 25 тысяч находок из раскопок города Ниен.

Мало кто помнит, что до появления Петербурга на этих землях жили шведы. Археологи нашли тысячи вещей: от детских игрушек и посуды до монет и оружия. Теперь эти сокровища наконец-то переедут из коробок на витрины.

Как появился этот проект?

Идея создать полноценный Музей археологии витала в воздухе давно. В 2022 году проект получил поддержку на самом высоком уровне — поручение дал президент.

За это время небольшой отдел превратился в серьезный филиал Музея истории Санкт-Петербурга. Процесс курирует Сергей Нарышкин и Попечительский совет музея, что гарантирует, сообщает "Петербургский дневник".

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге купить клубнику за 150 рублей.