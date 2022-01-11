Все новости / Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин

Политика
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ и социально-экономические проблемы
В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
11 янв 2022 15:37
Политика
Нарышкин назвал «плохим детективом» обвинения в кибератаках и отравлениях
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин осудил обвинения Запада, приписывающего Москве кибератаки, отравления, взломы и вмешательство в президентские выборы.
18 май 2021 09:59
Политика
Нарышкин назвал утверждения о причастности России к взрывам в Чехии ложью
Заявления чешских властей о причастности Москвы к взрывам на их военных складах являются ложью и направлены на подрыв международной стабильности. С таким заявлением на открытии выставки по истории Второй мировой войны выступил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.  
23 апр 2021 13:47
Политика
Нарышкин встретился с Лукашенко в Минске
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утром четверга, 22 октября, прибыл в Минск для встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Переговоры начались во Дворце независимости, передает «ТАСС».
22 окт 2020 12:45
Политика
Ильхам Алиев завил об отсутствии доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
15 окт 2020 09:14
Политика
Нарышкин назвал главную «мишень» Запада в деле Навального
В Службе внешней разведки России обратили внимание на то, с какой активностью западные страны взялись за инцидент с якобы «отравлением» Алексея Навального. По мнению директора службы Сергея Нарышкина, Запад в данном случае преследует свою выгоду, передает «ТАСС».
22 сен 2020 14:24
Политика
Сергей Нарышкин: задержание Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью
Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал дело советника генерального директора корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА Новости.
10 июл 2020 15:51
Политика
Турчинов рассказал о своем звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, в 2014 году после свержения бывшего лидера Виктора Януковича исполнявший обязанности президента, рассказал, как звонил российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на сайт «Крым. Реалии», где размещено интервью с Турчиновым.
10 мар 2020 13:44
Политика
В СВР рассказали о кампании США против России в Восточной Европе
По данным руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергея Иванова, американские спецслужбы начали антироссийскую кампанию в Восточной Европе. Ее эпицентром стала Болгария. Об этом пишет «РИА Новости».
21 фев 2020 15:04
Спорт
«СКА» презентовал новый состав на стрелке Заячьего острова
На Заячьем острове презентовали новую обновленную команду «СКА». Праздник начался с выстрела пушки Нарышкиного бастиона, который произвели бронзовые призеры чемпионата СССР Игорь Щурков и Павел
21 авг 2017 13:16
Город
С 1 по 13 апреля в городе пройдет «XIV Смешной фестиваль» от театра «МимИГРАнты»
В День смеха стартует один из самых веселых фестивалей города — «XIV Смешной фестиваль». Гостей ждут: поездка на «Витаминном трамвае», лекции по смехокультуре, огромной гала-концерт с известными
17 мар 2017 11:33
Происшествия
«Представитель Албина» продавал должность на госслужбе за 1 млн рублей
Мужчина встретился с потенциальным кандидатом в ресторане, где рассказал, что он является помощником Игоря Албина и может устроить на работу в Администрацию Московского района, нужно только «дать
05 июл 2016 09:57
Шоу-бизнес
22 июня в Петербурге прозвучит «Музыка войны и победы»
Традиционный концерт в День памяти и скорби пройдёт в самом сердце Петербурга – в стенах Петропавловской крепости. Каждый желающий может услышать произведения великих композиторов и вспомнить о
15 июн 2016 18:55
Недвижимость
Елена Николаева: «Мы должны навести порядок в многочисленных проверках, которые парализуют работу местных администраций»
28 апреля первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Елена Николаева выступила на Форуме глав органов местного самоуправления Ленобласти, который
04 май 2016 10:45
Недвижимость
Елена Николаева идет на предварительное внутрипартийное голосование в Ленобласти
Региональный Исполком ВПП «Единая Россия» зарегистрировал Первого заместителя Председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Елену Николаеву на предварительное голосование
19 апр 2016 16:54
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