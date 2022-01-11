В ходе заседания с Совбезом РФ, президент Владимир Путин предложил участникам дискуссии обсудить текущую ситуацию в приграничных районах страны, а также затронул вопросы социально-экономической повестки. Об этом сообщает РИА Новости.
Bellingcat – это проект британских спецслужб, созданный для целенаправленных атак на Россию.
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин осудил обвинения Запада, приписывающего Москве кибератаки, отравления, взломы и вмешательство в президентские выборы.
Заявления чешских властей о причастности Москвы к взрывам на их военных складах являются ложью и направлены на подрыв международной стабильности. С таким заявлением на открытии выставки по истории Второй мировой войны выступил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утром четверга, 22 октября, прибыл в Минск для встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко. Переговоры начались во Дворце независимости, передает «ТАСС».
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В Службе внешней разведки России обратили внимание на то, с какой активностью западные страны взялись за инцидент с якобы «отравлением» Алексея Навального. По мнению директора службы Сергея Нарышкина, Запад в данном случае преследует свою выгоду, передает «ТАСС».
Глава Службы внешней разведки России, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин прокомментировал дело против журналиста Ивана Сафронова.
Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал дело советника генерального директора корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский политик Александр Турчинов, в 2014 году после свержения бывшего лидера Виктора Януковича исполнявший обязанности президента, рассказал, как звонил российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на сайт «Крым. Реалии», где размещено интервью с Турчиновым.
По данным руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергея Иванова, американские спецслужбы начали антироссийскую кампанию в Восточной Европе. Ее эпицентром стала Болгария. Об этом пишет «РИА Новости».
На Заячьем острове презентовали новую обновленную команду «СКА». Праздник начался с выстрела пушки Нарышкиного бастиона, который произвели бронзовые призеры чемпионата СССР Игорь Щурков и Павел
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Традиционный концерт в День памяти и скорби пройдёт в самом сердце Петербурга – в стенах Петропавловской крепости. Каждый желающий может услышать произведения великих композиторов и вспомнить о
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27-28 июня на базе ТРК «Питерлэнд» прошёл Второй Фестивал «Зелёный Петербург». Церемония Открытия проходила в атриуме торгового комплекса. На ней зачитали приветствие
Члены петербургского регионального отделения партии "Яблоко" опубликовали письмо в адрес президента РФ Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера