Сергей Нарышкин

Турчинов рассказал о своем звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, в 2014 году после свержения бывшего лидера Виктора Януковича исполнявший обязанности президента, рассказал, как звонил российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму. Об этом сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на сайт «Крым. Реалии», где размещено интервью с Турчиновым.