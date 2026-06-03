Тепличное «золото»: как в Петербурге купить клубнику за 150 рублей
В Петербурге наступило время контрастов. На рынке уже можно найти азербайджанскую клубнику по 150 рублей за кило.
В это же время в пафосных ларьках у метро ту же ягоду (или краснодарскую) продают по 1300 рублей.
В супермаркетах всё стабильно дорого: в среднем от 600 до 900 рублей. Там ягода красивая, в коробочках, но часто почти не пахнет, пишет "Фонтанка".
Краснодар против Азербайджана: в чем подвох?
На прилавках сейчас два главных конкурента.
- Азербайджан. Она дешевле. Там уже тепло, ягода растет в открытом грунте под солнцем.
- Краснодар. Стоит в два раза дороже. Секрет прост: пока это тепличная клубника. Содержать теплицы дорого, отсюда и конский ценник.
Почему азербайджанской ягоды нет в «Пятерочках» и «Лентах»? Всё из-за упаковки. Азербайджанцы возят клубнику навалом в больших ящиках. Сетевым магазинам это не нравится.
Если покупатели начнут сами копаться в этих ящиках и взвешивать, они превратят нежную ягоду в кашу за полчаса. Поэтому в сетях мы видим только фасованный товар.
Когда цены реально упадут?
С 10 по 20 июня начнется массовый сбор в южных и центральных регионах России. Грунтовая ягода вытеснит дорогой импорт и теплицы. Эксперты обещают, что ценник должен рухнуть минимум в два-три раза.
Местная клубника: стоит ли ждать?
В июле подтянется наша, родная — из Ленобласти и Карелии. Она самая ароматная, потому что ей не нужно ехать тысячи километров. Но дешевой она не будет.
У фермеров дикая проблема с кадрами — собирать ягоду некому, а те, кто соглашается, просят большие зарплаты, сообщили фермеры изданию. Это сразу закладывают в цену.
Как выбрать и не прогадать?
- Нюхайте. Хорошая клубника пахнет на весь рынок. Если запаха нет — она «пластиковая».
- Смотрите на хвостик. Листочки должны быть зелеными и живыми. Если они сухие и пожелтели — ягода сорвана давно.
- Не ищите гигантов. Часто самая сладкая клубника — среднего размера. Огромные плоды часто водянистые.
- Блеск — это плохо. Слишком глянцевая, как лакированная, ягода может быть обработана химией для долгого хранения.
Итого: Если хочется сэкономить — бегите на рынки типа Сенного или Долгоозерного. Если хочется самой сладкой и дешевой ягоды — потерпите еще пару недель. Июнь всё расставит по местам!
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