Когда отмечается День Святой Анны в 2026 году?

День Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, в 2026 году отмечается 7 августа. Это непереходящая дата, которая ежегодно выпадает на один и тот же день.
Кто такая святая Анна
Святая Анна в христианской традиции — мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Она была женой святого Иоакима. Согласно церковному преданию, Анна долгие годы страдала от бездетности, но после усердных молитв родила дочь — Марию, которая стала Матерью Бога. В православной традиции Анна входит в число богоотцов — святых, особо почитаемых как ближайшие предки Христа по плоти.
Имя Анна происходит от древнееврейского имени Ханна, которое означает «милость», «благодать», «сила», «храбрость».
Значение праздника
Успение праведной Анны — это день памяти о её мирной кончине. В этот день верующие вспоминают её жизнь, полную терпения, веры и материнской любви. Святую Анну почитают как заступницу семей, материнства, обездоленных и бесплодных женщин. К ней обращаются с молитвами о даровании детей, благополучной беременности, крепком здоровье малышей и семейном благополучии.
Народные традиции и приметы
В народном календаре этот день называли Анной Летней, Анной Холодницей или Зимоуказательницей. С ним было связано несколько обычаев и примет:
- Наблюдение за погодой. Считалось, что утренняя погода в этот день указывает на характер декабря, а послеобеденная — на оставшиеся зимние месяцы. Дождь в этот день предвещал снежную и мягкую зиму, а иней на траве или замёрзшая роса — морозные зимние месяцы.
- Сбор урожая. С этого дня начинали выкапывать ранний картофель. Молодой картофель считался особым лакомством, и из него готовили различные блюда. Считалось, что чем больше блюд из картофеля будет на столе, тем благополучнее будет год. Также в этот день собирали ягоды черёмухи и грибы.
- Почитание лошадей. Лошадям давали отдых, купали в реках, украшали лентами и цветами. В некоторых местах устраивали конные забеги.
- Ярмарочные гуляния. В городах и сёлах в этот день устраивали ярмарки с угощениями, играми и забавами.
Успение праведной Анны — это не просто церковный день памяти, но и особый праздник, связанный с почитанием материнства, семейных ценностей и духовной силы.