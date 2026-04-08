Когда в 2026 году пройдет Санкт-Петербургский экономический форум?

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдёт с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Это одно из самых масштабных деловых событий в мире, которое ежегодно собирает политиков, бизнесменов, экспертов и представителей СМИ для обсуждения ключевых экономических вопросов.

Место проведения

Форум традиционно пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64/1). Этот комплекс — крупнейшая в России площадка для мероприятий мирового уровня. Он оборудован трансформируемыми помещениями, что позволяет адаптировать пространство под конкретные события.

Программа

3 июня — день открытия. В этот день стартуют первые деловые мероприятия, в том числе с участием представителей малого и среднего бизнеса.

4–5 июня — основные деловые дни. На эти даты приходятся ключевые сессии, панельные дискуссии, встречи и другие мероприятия. В эти дни ожидается наибольшая активность участников.

5 июня — пленарное заседание. Это центральное событие форума, к которому приковано наибольшее внимание. Обычно в нём участвуют главы государств, представители власти и бизнеса.

6 июня — день завершения. В этот день подводятся итоги, проходят заключительные встречи и подписываются соглашения.

Деловая программа включает сессии, панельные дискуссии, отраслевые конференции (по финансам, промышленности, технологиям, логистике и др.), региональные и инвестиционные презентации, а также специальные форматы.

Страна-гость

В 2026 году страной-гостем станет Саудовская Аравия. Это один из ведущих экономических и стратегических партнёров России. Национальный стенд Саудовской Аравии на ПМЭФ-2026 станет площадкой для презентации инвестиционного, экспортного и туристического потенциала страны. Там запланированы специализированные сессии, деловые переговоры и культурная программа.

Проведение форума совпадает со знаковой датой — 100-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

Участники

По данным на апрель 2026 года, участие в форуме подтвердили делегации из нескольких стран, включая Бразилию, Филиппины, Монголию, Лаос, Египет и Саудовскую Аравию. Также ожидаются делегации от стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия) и из стран Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн). Приглашения направлены в Армению, Индонезию, Мексику, Колумбию и другие государства.

Среди возможных тем для обсуждения на форуме называют трансформацию глобальной экономики, стабилизацию нефтяного рынка, развитие ИИ, кибербезопасность, туризм, международную торговлю и логистику.