Чем интересна оранжерея в Царском Селе?

Большая оранжерея в Царском Селе (сейчас — город Пушкин) — это историческое здание, объект культурного наследия федерального значения, расположенное на Садовой улице, дом 14. Оно стало свидетелем нескольких эпох и пережило множество трансформаций, сохранив свою архитектурную и историческую ценность.

История

Первая деревянная оранжерея появилась здесь ещё в 1710 году по указу Петра I. Однако к середине XVIII века потребности в «оранжерейном хозяйстве» выросли, и в 1751 году вышел указ о возведении Большой каменной оранжереи. К 1753 году черновой этап строительства был завершён. Проект разработал архитектор Савва Чевакинский. Оранжерея включала центральный зал и два павильона.

Позднее, в конце 1750-х или начале 1760-х годов, был пристроен третий павильон. По некоторым данным, его проект создал Франческо-Бартоломео Растрелли, но это спорный вопрос. В оранжерее собрали множество экзотических растений из Америки, Африки, Индии, Испании и Ближнего Востока: кофейные деревья, кактусы, апельсины, коллекцию ананасов.

В 1779 году в покоях на углу оранжереи поселился архитектор Чарлз Камерон. Он жил там до 1803 года. В 1784 году в центральную часть здания перенесли театр из Екатерининского дворца.

К началу XIX века павильоны обветшали, и в 1820 году началась перестройка по проекту Василия Стасова. Он сохранил прежнюю композиционную систему, но превратил оранжерею в комплекс из четырёх двухэтажных корпусов, соединённых застеклёнными колоннадами-теплицами для лавров. Фасады потеряли барочный декор и приобрели черты русского позднего классицизма. Работы завершились осенью 1828 года.

В 1933–1934 годах архитектор Всеволод Яковлев перестроил здание под Институт холодильной и молочной промышленности. Был добавлен дугообразный угловой корпус, задуманный ещё Стасовым, и надстроен второй этаж со стороны двора. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, но было восстановлено в 1949–1952 годах архитектором Леоном Ротиновым. С 1949 года здесь размещался Ленинградский сельскохозяйственный институт (сейчас — СПбГАУ).

В 2012–2014 годах прошла очередная реставрация по проекту института «Ленпроектреставрация».

Архитектура

Парадный фасад выстроен вдоль Садовой улицы. Фасады средних павильонов оформлены крупными остеклёнными арками, орнаментальным фризом, полуколоннами и широким архивольтом. Крайние павильоны скромнее: в их оформлении выделяются лоджии во втором этаже с колоннами и скульптурным фризом над ними. Нижний ярус здания занимает колоннада дорического ордера с застеклёнными проёмами.

Современное состояние

В 2025 году Аграрный университет получил разрешение на реконструкцию с элементами реставрации здания (литера А и Б по адресу Садовая улица, 14). Работы должны завершиться до 28 февраля 2027 года. Подрядчиком стала компания «Интех Констракшн», стоимость проекта — около 1,5 млрд рублей. В рамках работ планируется восстановить фасады, воссоздать внутренние помещения, проложить инженерные коммуникации и благоустроить территорию.

