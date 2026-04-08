Эта страна была закрыта для туристов, но теперь даже визы не нужны: новое направление для россиян с Красным морем

Эта страна доступнее, чем кажется.

Привычные маршруты вроде ОАЭ, Таиланда, Египта и Турции уже многим приелись. Если хочется чего-то нового, стоит обратить внимание на Саудовскую Аравию. Эта страна стремительно открывается миру, а главное — россиянам теперь не нужна виза, что делает поездку ещё проще. Туристов ждут пустыни, футуристические города, древние памятники и необычная культура. Подробнее о тонкостях рассказала автор Дзен-канала "Дубайский драматический".

Как добраться

Прямых рейсов из России пока немного, но удобнее всего лететь с пересадкой через те же ОАЭ. Время в пути — от 7-10 часов в зависимости от маршрута. Сервис у ближневосточных авиакомпаний, как правило, на хорошем уровне. Английский язык пригодится, русский практически не используется.

Тур или самостоятельное путешествие

Групповые туры — самый простой вариант: вас встречают, заселяют и сопровождают. Это особенно актуально для страны с непривычными правилами и культурой. Самостоятельное путешествие возможно, но требует подготовки: важно учитывать местные законы, правила поведения и особенности передвижения.

Еда и напитки

Обязательно попробуйте кабсу — ароматный рис с мясом и специями, одно из главных блюд страны. Также популярны шаурма, гриль и разнообразные лепёшки. Кухня сытная и пряная, но не слишком острая.

Из напитков — традиционный арабский кофе с кардамоном и сладкий чай. Алкоголь в стране запрещён.

Деньги и бытовые нюансы

Местная валюта — саудовский риял. Карты принимаются почти везде, но наличные тоже пригодятся.

Страна достаточно строгая в плане правил: одежда должна быть сдержанной, особенно вне туристических зон. Женщинам уже не обязательно носить абайю, но закрытый стиль приветствуется.

Главные города и впечатления

Эр-Рияд — столица и центр современной жизни. Здесь небоскрёбы, торговые центры и ощущение будущего.

Джидда — город на берегу Красного моря с красивой набережной и более расслабленной атмосферой.

Аль-Ула — главная туристическая жемчужина. Древние скальные города и пустынные пейзажи, которые сравнивают с Петрой.

Мекка и Медина — священные города, закрытые для немусульман, но играющие огромную роль в культуре страны.

Саудовская Аравия — это не про привычный пляжный отдых. Это про контраст: строгие традиции и ультрасовременные технологии, древняя история и масштабные проекты будущего.

