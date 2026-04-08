ЗакС Петербурга создал «черную книгу» для борщевика и 20 врагов флоры

8 апреля на заседании петербургского ЗакСа во втором чтении одобрили законопроект о формировании городского реестра вредных инвазивных растений.
Цель инициативы
По словам главы ЗакСа Александра Бельского, такой перечень поможет перейти от разовых мер к систематическому искоренению и сдерживанию распространения опасных чужеродных растений, а также точнее рассчитывать бюджетные средства на эти цели.
Содержание перечня
В реестр планируют включить борщевик и около 20 других видов растений, чуждых для Петербурга. В России насчитывается порядка 600 нежелательных инвазивных растений, а официальные «черные списки» уже существуют в четырех субъектах Федерации, по информации депутата Всеволода Беликова.
Санкт-Петербург станет пятым регионом с подобным перечнем.