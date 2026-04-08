Смешиваю орехи и шоколад – получаю вкуснейший греческий пирог: готовится за меньше чем за час – а впечатлений на всю жизнь Полезное
Всего один щипок — и петуния превращается в цветочный шар: кашпо выглядит как с картинки Полезное
«Поезд ушёл»: Миллер рассказал, почему «Газпром» купил «Зенит» Город
500 мл на куст - и клубника вяжет ягоды без остановки: урожайность станет рекордной при любой погоде Полезное
Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом Полезное
ЗакС Петербурга создал «черную книгу» для борщевика и 20 врагов флоры

Опубликовано: 8 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Всего в России растет почти 600 растений, которым в стране не рады.

8 апреля на заседании петербургского ЗакСа во втором чтении одобрили законопроект о формировании городского реестра вредных инвазивных растений.

Цель инициативы

По словам главы ЗакСа Александра Бельского, такой перечень поможет перейти от разовых мер к систематическому искоренению и сдерживанию распространения опасных чужеродных растений, а также точнее рассчитывать бюджетные средства на эти цели.

Содержание перечня

В реестр планируют включить борщевик и около 20 других видов растений, чуждых для Петербурга. В России насчитывается порядка 600 нежелательных инвазивных растений, а официальные «черные списки» уже существуют в четырех субъектах Федерации, по информации депутата Всеволода Беликова.

Санкт-Петербург станет пятым регионом с подобным перечнем.

Автор:
Юлия Аликова
