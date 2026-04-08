Какую сумму лучше не хранить на банковской карте – и почему
Какую сумму лучше не хранить на банковской карте – и почему

Опубликовано: 8 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Какую сумму безопасно оставлять на карте и где хранить все остальное 

Эксперты финансового портала Банки.ру объяснили, какую сумму ни в коем случае не следует хранить на банковской карте, а также поделились рекомендациями по сохранению сбережений.

Какую сумму нельзя хранить на карте

По словам аналитиков, ни в коем случае не следует держать на карте крупные суммы. На это есть 3 веские причины:

  • Мошенничество. Согласно статистике Центробанка РФ, мошенничество с банковскими картами остается одной из самых распространенных форм незаконных операций. При этом чем больше денег человек хранит на карте, тем больше будут его возможные потери.
  • Необдуманные покупки. Как показывает практика, если на карте есть крупная сумма денег, то вероятность спонтанных и ненужных трат кратно увеличивается. Без четкого лимита человек легко поддается различным соблазнам и нарушает финансовую дисциплину.
  • Инфляция. Если деньги просто хранятся на карте, то они теряют свою покупательскую способность, постепенно обесцениваясь.

Ни в коем случае не стоит хранить на карте более 1,4 млн рублей. Это сумма страхового возмещения, если банк лишат лицензии. Такой лимит распространяется на все продукты, оформленные в кредитном учреждении.

Сколько денег лучше хранить на банковской карте

Депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин посоветовал хранить на карте небольшую сумму денег, которой будет достаточно для повседневных трат, оплаты услуг связи и ЖКХ. Это может быть буквально 5000-15 000 рублей, в зависимости от нужд.

Кроме того, в нынешних реалиях важно держать при себе небольшую сумму наличных для повседневных расчетов. Ведь иногда может не быть интернета: в результате оплата по карте не проходит. Поэтому лучше снять хотя бы 10 000 рублей и разменять их на более мелкие купюры для оплаты проезда в транспорте, покупки продуктов и товаров первой необходимости.

Где хранить остальные деньги

Основную часть денег лучше положить на депозит: вклад и накопительный счет. Так денежные средства будут меньше обесцениваться и терять свою покупательскую способность. По вкладам, чаще всего, проценты выше, но снимать деньги раньше срока нельзя. По накопительным счетам предлагают менее выгодные условия, но зато можно в любой момент перевести деньги на карту и распорядиться ими по своему усмотрению. Лучше распределить сбережения по обоим вариантам с учетом страхового лимита в 1,4 млн рублей.

Некоторые предпочитают какую-то часть накоплений хранить в форме наличных. Это тоже допустимо, но важно понимать: так деньги стремительно "съедает" инфляция.

Ранее мы сообщали, какие 3 заявления нужно подать в СФР перед выходом на пенсию.

Автор:
Ольга Зайцева
