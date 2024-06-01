Когда в самолетах запретили курить, и почему пепельницы ставят до сих пор

Наверняка многие пассажиры задавались вопросом, почему в самолетах до сих пор есть пепельницы. Ведь курить на борту воздушного судна не разрешается. Можно подумать, что специальный лоток сохранился лишь в авиалайнерах, которые были выпущены более 30 лет назад, однако это не так. Так оборудуют транспортные средства по сей день. И у такого стандарта есть объяснение.

Зачем нужны пепельницы

Пепельницы обязательно должны быть на борту любого современного самолета. Их располагают на видном месте, как правило, рядом со входом в туалет или на его двери. Более того, поврежденные пепельницы обязаны чинить в течение 72 часов.

Дело тут в том, что запрет на курение до сих пор соблюдают не все пассажиры. Именно на этот случай и необходимы пепельницы. Если бы их не было, нарушитель бы мог выкинуть окурок в мусорный отсек с бумагой и спровоцировать возгорание. Так что требование обусловлено обеспечением безопасности.

Источник фото: Legion-Media

Когда запретили курить в самолетах

Сегодня это сложно представить, но еще 47 лет назад в авиалайнерах могли спокойно дымить сигары и трубки. Запрет на них ввели лишь в 1977 году. А в 1984 году Совет гражданской авиации США запретил курение во всех самолетах с 30 или менее местами. Похожие нормы постепенно стали принимать и в других странах. В 1997 году Европейский Союз ввел табу на курение на всех рейсах в государствах-членах.

В России же в 90-е годы в самолетах все еще было разрешено курить, но только в специально отведенных местах с хорошей вентиляцией. Лишь в 2002 авиакомпания «Аэрофлот» ввела полный запрет.

Источник фото: Legion-Media

Какие штрафы

Сегодня нарушителям, летящим российскими авиакомпаниями, придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей. Однако на практике взыскание может быть и куда более серьезным.

Показательный случай произошел с пассажиркой рейса Мурманск — Москва в 2021 году. Девушка пренебрегла запретом, из-за чего самолету пришлось совершить незапланированную посадку в Петрозаводске. Чтобы возместить убытки за расход топлива, обслуживание и задержку, перевозчик потребовал нарушительницу выплатить 212 966 рублей, сообщала объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media