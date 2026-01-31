Когда включают фонтаны в Санкт-Петербурге?

Фонтаны в Санкт-Петербурге обычно начинают работать в конце апреля — начале мая, а завершают сезон в конце сентября — начале октября. Точные даты зависят от погодных условий и ежегодных решений городских служб.

Когда включают городские фонтаны?

В 2025 году городские фонтаны в Санкт-Петербурге запустили 21 апреля. В этот день заработали 99 из 104 фонтанов, которые обслуживает «Водоканал». Остальные (например, светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, фонтан в посёлке Металлострой, фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина) начали работать 1 мая.

Когда включают фонтаны в Петергофе?

В Петергофе фонтаны обычно запускают в конце апреля. С этого времени вход в Нижний парк становится платным вплоть до окончания летнего сезона.

Интересные факты:

Петергоф — царство фонтанов. В Нижнем парке и Верхнем саду насчитывается около 176 фонтанов и 4 каскада. Все они работают без насосов, за счёт естественного напора воды, поступающей по водоводу с Ропшинских высот.

Система подачи воды — уникальна. Она включает 18 накопительных прудов, 12 каналов, 10 крупных ручьёв и речек, шлюзы и другие водопропускные сооружения. Протяжённость водоподводящих каналов составляет 56 километров.

Фонтан «Самсон» — символ Петергофа. Это один из самых известных фонтанов, возведённый в 1734 году в честь победы в Полтавской битве. В годы Великой Отечественной войны оригинальную скульптуру закопали в землю, а сейчас в парке установлена копия, а оригинал хранится в музее.

Фонтаны-шутихи. В Петергофе есть фонтаны, которые включаются при приближении человека и стараются обрызгать посетителей.

Для получения актуальной информации о датах запуска фонтанов и мероприятиях рекомендуется следить за анонсами на официальных сайтах городских служб и музеев-заповедников.

