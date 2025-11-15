Кого отпустят раньше срока: депутат предложил упростить досрочную пенсию за долгий стаж

Вопрос о возможности досрочного выхода на пенсию на два года раньше установленного срока вновь оказался в центре внимания из-за изменений в правилах подсчёта страхового стажа. По сообщению председателя парламентского комитета по имуществу Сергея Гаврилова, для того чтобы граждане могли воспользоваться этим правом, требуется скорейшее принятие соответствующих подзаконных актов.
В апреле 2024 года в правила определения трудового стажа были внесены корректировки, касающиеся порядка учёта отдельных периодов трудовой или иной деятельности при оформлении досрочной пенсии за длительный трудовой стаж. В результате ранее действовавший порядок временно оказался недоступен, и эта ситуация, как отметили в Госдуме, требует законодательного урегулирования.
Речь идёт о выходе на пенсию за два года до общего пенсионного возраста для мужчин с трудовым стажем не менее 42 лет и женщин — не менее 37 лет. По словам депутата, ранее при подтверждении соответствующего трудового стажа можно было учесть и те периоды, которые приходились на время до вступления в силу закона о страховых пенсиях 2015 года.
Однако в настоящее время территориальные отделы Пенсионного фонда перестали принимать к рассмотрению документы о трудовой деятельности, относящиеся к этому периоду. Заявления от граждан остаются без ответа, что, по словам Сергея Гаврилова, фактически лишает предпенсионеров возможности воспользоваться предусмотренной законом льготой.
Часть граждан уже вышла на пенсию по этому праву, но для остальных возможность воспользоваться обусловленным законом преимуществом была приостановлена на уровне подзаконных актов.
— Возникает и процессуальная проблема: пока действует изменённая редакция правил, подать иск в суд невозможно, поскольку отсутствует материальная норма, на которую можно опереться при обосновании требований,— отметил Гаврилов.
Депутат подчеркнул, что нормативные акты на подзаконном уровне фактически изменили саму суть нормы федерального закона, который гарантирует право на досрочную пенсию за длительный стаж. Для восстановления справедливости, по его мнению, следует уточнить методику подсчёта стажа с учётом положения закона — с возможностью учитывать документально подтверждённую работу до 2015 года.
Гаврилов отметил, что решение этого вопроса особенно важно, потому что многие граждане рассчитывали на такой вариант завершения трудовой биографии.
— Возврат к прежней логике подсчёта не потребует существенных бюджетных расходов, но позволит улучшить пенсионную систему,— заявил он.