Конец круизной сказки: почему «Принцесса Мария» больше не вернется в Северную столицу

Итальянская судоходная компания Moby Lines приняла решение о продаже на лом известного петербуржцам парома, ранее носившего имя Princess Maria.

Это печальный конец истории судна, долгие годы связывавшего Санкт-Петербург с другими европейскими столицами и открывавшего Северную столицу для иностранных туристов.

«Принцесса Мария»: круизы без виз в Санкт-Петербург

Как сообщает URA.RU, паром, обеспечивавший морское сообщение между Санкт-Петербургом, Хельсинки, Таллином и Стокгольмом, окончательно завершает свою историю 22 июня 2025 года.

В материале отмечается, что значительную часть своей истории паром провел в рейсах из Санкт-Петербурга.

С 2010 года компания St. Peter Line организовывала на нем круизы, позволяя иностранным туристам прибывать в Северную столицу без оформления визы. Благодаря этому, тысячи путешественников смогли познакомиться с красотами Петербурга в упрощенном порядке.

«Как правило, путешествие занимало около суток», — уточняет итальянская компания.

Moby Dada: короткая итальянская история

Согласно данным издания, после передачи судна новому владельцу — компании Moby Lines — в 2016 году оно получило имя Moby Dada и продолжило работу под итальянским флагом. Однако, итальянский период оказался недолгим.

В июне 2022 года паром ушел в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию. С этого момента началась подготовка к его утилизации. Теперь судно будет разобрано, а его металл отправлен на переработку.

Конец эпохи: что это значит для Петербурга?

Утилизация «Принцессы Марии» — это не просто утрата одного судна. Это символ завершения целой эпохи круизного туризма в Санкт-Петербурге. Паром был одним из ключевых элементов безвизового режима, привлекавшего множество иностранных туристов в город.

С его уходом возникает вопрос о будущем морского туризма в Северной столице. Смогут ли другие компании заменить «Принцессу Марию» и сохранить поток туристов? Будет ли безвизовый режим продолжен с использованием других судов?

Ответы на эти вопросы определят перспективы круизного туризма в Петербурге в ближайшие годы.