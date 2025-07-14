Почему Балтийское море называют кладбищем затонувших кораблей: какие тайны хранятся на дне

Почему его вода такая слабосоленая?

Балтийское море — это самое пресное море в мире, из-за низкой солености получившее статус крупнейшего солоноватоводного моря.

Это обусловлено большим количеством впадающих рек (около 250), а также обильными осадками.

Балтийское море имеет малую глубину. Среднее значение глубины варьируется от 50 до 60 метров.

Факт этот объясняется тем, что Балтика полностью расположена на континентальной платформе, в отличие от большинства других морей.

Балтийское море частично замерзает зимой

Балтийское море частично замерзает зимой. В заливах толщина льда достигает 1 метра.

Как пишет Krugozor, в особо холодные зимы море замерзает полностью.

Гибель деревянных кораблей, как анахронизм Балтики

В Балтийском море из-за слабой солености практически отсутствуют корабельные черви, в частности такой их представитель как шашень, разъедающий деревянные конструкции кораблей.

Благодаря этому затонувшие деревянные корабли хорошо сохраняются на дне моря.

Классическим примером является шведский галеон «Ваза», затонувший в 1628 году, был поднят в 1961 году и сейчас функционирует как музей.

Балтийское море, как источник янтаря

Балтийское море обладает огромными запасами янтаря. В Калининградском янтарном комбинате ежегодно добывается до 350 тонн янтаря.

Также местные жители после шторма собирают янтарь, выброшенный на берег.

Красота Куршской косы и Танцующий лес

На территории Балтийского моря находится уникальный природный памятник Куршская коса.

Наличие большого количества видов животных и растений, включая исчезающие, позволило Куршской косе войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще более таинственным является расположенный на косе Танцующий лес, где замысловато изогнутые деревья создают мистическую атмосферу, будоражащую чувства любого посетителя.

Ученые до сих пор стараются разгадать, почему эти хвойные деревья принимают столь изысканные позы, но пока что и это остается загадкой.

Балтийское море — удивительное и уникальное место. Оно отличается пресной водой, малой глубиной и способностью частично замерзать зимой.

Богатства и красота Балтийского моря делают его одним из самых интересных морей в мире.