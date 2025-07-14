Городовой / Общество / Почему Балтийское море называют кладбищем затонувших кораблей: какие тайны хранятся на дне
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Почему Балтийское море называют кладбищем затонувших кораблей: какие тайны хранятся на дне

Опубликовано: 14 июля 2025 23:31
Балтийское море, Куршская коса
Почему Балтийское море называют кладбищем затонувших кораблей: какие тайны хранятся на дне
globallookpress/Roman Denisov

Почему его вода такая слабосоленая?

Балтийское море — это самое пресное море в мире, из-за низкой солености получившее статус крупнейшего солоноватоводного моря.

Это обусловлено большим количеством впадающих рек (около 250), а также обильными осадками.

Балтийское море имеет малую глубину. Среднее значение глубины варьируется от 50 до 60 метров.

Факт этот объясняется тем, что Балтика полностью расположена на континентальной платформе, в отличие от большинства других морей.

Балтийское море частично замерзает зимой

Балтийское море частично замерзает зимой. В заливах толщина льда достигает 1 метра.

Как пишет Krugozor, в особо холодные зимы море замерзает полностью.

Гибель деревянных кораблей, как анахронизм Балтики

В Балтийском море из-за слабой солености практически отсутствуют корабельные черви, в частности такой их представитель как шашень, разъедающий деревянные конструкции кораблей.

Благодаря этому затонувшие деревянные корабли хорошо сохраняются на дне моря.

Классическим примером является шведский галеон «Ваза», затонувший в 1628 году, был поднят в 1961 году и сейчас функционирует как музей.

Балтийское море, как источник янтаря

Балтийское море обладает огромными запасами янтаря. В Калининградском янтарном комбинате ежегодно добывается до 350 тонн янтаря.

Также местные жители после шторма собирают янтарь, выброшенный на берег.

Красота Куршской косы и Танцующий лес

На территории Балтийского моря находится уникальный природный памятник Куршская коса.

Наличие большого количества видов животных и растений, включая исчезающие, позволило Куршской косе войти в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще более таинственным является расположенный на косе Танцующий лес, где замысловато изогнутые деревья создают мистическую атмосферу, будоражащую чувства любого посетителя.

Ученые до сих пор стараются разгадать, почему эти хвойные деревья принимают столь изысканные позы, но пока что и это остается загадкой.

Балтийское море — удивительное и уникальное место. Оно отличается пресной водой, малой глубиной и способностью частично замерзать зимой.

Богатства и красота Балтийского моря делают его одним из самых интересных морей в мире.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».