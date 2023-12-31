Такой крабовый салат затмит все остальные блюда: вместо риса добавьте этот продукт

Часто в крабовый салат добавляют отварной рис. Но если заменить его другим продуктом, блюдо приобретет пикантное послевкусие и приятную хрустящую консистенцию. Попробуйте рецепт с корейской морковью.
Вам понадобятся:
- морковь по-корейски — 200 г,
- консервированная кукуруза — 1 банка,
- вареные яйца — 4 шт.,
- крабовые палочки — 200 г,
- чеснок — 2–3 шт.,
- майонез — 3–4 ст. л.,
- специи и зелень — по вкусу.
Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками. Переложите их в глубокий салатник и соедините вместе с кукурузой и морковью. Приправьте содержимое специями, добавьте измельченный чеснок и залейте майонезом, делится рецептом портал Rutxt.
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