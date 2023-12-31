Такой крабовый салат затмит все остальные блюда: вместо риса добавьте этот продукт

Часто в крабовый салат добавляют отварной рис. Но если заменить его другим продуктом, блюдо приобретет пикантное послевкусие и приятную хрустящую консистенцию. Попробуйте рецепт с корейской морковью.

Вам понадобятся:

морковь по-корейски — 200 г,

консервированная кукуруза — 1 банка,

вареные яйца — 4 шт.,

крабовые палочки — 200 г,

чеснок — 2–3 шт.,

майонез — 3–4 ст. л.,

специи и зелень — по вкусу.

Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками. Переложите их в глубокий салатник и соедините вместе с кукурузой и морковью. Приправьте содержимое специями, добавьте измельченный чеснок и залейте майонезом, делится рецептом портал Rutxt.

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