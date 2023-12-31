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Такой крабовый салат затмит все остальные блюда: вместо риса добавьте этот продукт

Такой крабовый салат затмит все остальные блюда: вместо риса добавьте этот продукт
Необычный рецепт крабового салата

Гости будут в восторге.

Часто в крабовый салат добавляют отварной рис. Но если заменить его другим продуктом, блюдо приобретет пикантное послевкусие и приятную хрустящую консистенцию. Попробуйте рецепт с корейской морковью.

Вам понадобятся:

  • морковь по-корейски — 200 г,
  • консервированная кукуруза — 1 банка,
  • вареные яйца — 4 шт.,
  • крабовые палочки — 200 г,
  • чеснок — 2–3 шт.,
  • майонез — 3–4 ст. л.,
  • специи и зелень — по вкусу.

Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками. Переложите их в глубокий салатник и соедините вместе с кукурузой и морковью. Приправьте содержимое специями, добавьте измельченный чеснок и залейте майонезом, делится рецептом портал Rutxt.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты
31 декабря 2023 08:45
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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